트럼프 “거의 끝나”… 종전 분수령
미국·이란 2차 협상 임박
“이틀 안에 무슨 일 일어날 수 있어”
트럼프 원하는 ‘그랜드바겐’ 주목
도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 전쟁에 대해 “거의 끝나가는 단계라고 생각한다”고 말했다. 미국과 이란의 2차 협상이 임박한 것으로 관측되는 가운데 완전한 종전에 합의하는 ‘그랜드 바겐’(Grand bargain·대타협)이 성사될지 주목된다.
트럼프 대통령은 14일(현지시간) 공개된 폭스비즈니스 인터뷰에서 종전과 관련한 앵커의 질문에 “종료에 근접했다고 생각한다. 매우 가까워졌다고 본다”고 답했다. 그러면서 전후 복구에도 관여하겠다는 듯 “내가 만약 그곳(이란)에서 빠져나오면 국가를 재건하는 데만 20년이 걸릴 것”이라며 “아직 끝난 게 아니다. 무슨 일이 일어나는지 지켜보자”고 덧붙였다.
트럼프는 같은 날 뉴욕포스트 인터뷰에서는 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 이란과 협상을 재개할 가능성도 언급했다. 그는 지난 11~12일 첫 협상 종료 이후에도 이슬라마바드에 남아 취재 중인 뉴욕포스트 기자와의 전화 통화에서 “당신은 그곳에 있어야 한다. 앞으로 이틀 안에 무슨 일이 일어날 수 있다. 우리가 그곳으로 갈 가능성이 커졌다”고 말했다. 이와 관련해 미국 당국자는 AP통신에 “2차 협상이 16일에 열릴 가능성이 있다”고 했다.
미국과 이란은 ‘노딜’로 끝난 첫 협상과 다르게 2차 협상에선 종전으로 이어갈 수 있는 가시적 성과에 주력할 것으로 전망된다. 첫 협상에서 미국 대표단을 이끈 J D 밴스 부통령은 이날 조지아주에서 열린 보수단체 ‘터닝포인트 USA’ 행사에 참석해 “대통령은 작은 합의를 원하지 않는다. 그는 그랜드 바겐을 만들고 싶어 한다”고 말했다. CNN은 밴스 부통령이 2차 협상에서도 미국 대표단을 이끌 예정이라고 보도했다.
트럼프 행정부는 이란을 경제적으로 압박하는 강온 양면 전략도 이어갔다. 호르무즈 해협 역(逆)봉쇄 작전을 수행 중인 미 중부사령부는 이날 엑스에 “첫 24시간 동안 봉쇄를 뚫은 선박은 없다. 상선 6척이 미군의 지시에 따라 오만만의 이란 측 항구로 회항했다”고 밝혔다. 트럼프 행정부는 이란산 원유에 대해 지난달 20일부터 30일 시한으로 면제했던 제재도 오는 19일 종료 이후 연장 없이 재개할 예정이라고 로이터통신이 전했다.
트럼프 대통령은 미국 대표단이 첫 협상에서 우라늄 농축 중단 기간을 20년으로 제안했다는 언론 보도를 부인하며 “나는 그들이 핵무기를 가질 수 없다고 말해 왔다. 20년이라는 기간은 마음에 들지 않는다”고 뉴욕포스트에 말했다.
워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사