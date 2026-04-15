李대통령 “국힘, 조폭설로 대선 이겨” 송언석 “충동적 X계정 폐쇄”

“조작만 아니었으면 달라졌을 것”

李, 20대 대선 野에 사과 요구

宋 “與는 수많은 선동 사과했나”

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의 도중 환하게 웃고 있다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에 “조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선(2022년) 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 국민의힘의 사과를 요구했다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 15일 소셜미디어 엑스(X)에 “조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선(2022년) 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 조폭 연루설에 대한 국민의힘의 사과를 요구했다. 조폭 연루설은 대법원 판결로 허위임이 확정됐고, 대장동 관련 사건은 재판이 중지된 상태다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “엑스 계정을 폐쇄할 것을 진지하게 권유드린다”고 맞받았다.



이 대통령은 엑스에 “국힘당(국민의힘) 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속해서 이재명 조폭설 퍼트려 질 대선을 이겼는데, 장씨 유죄 확정 판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닌가”라고 적었다. 이 대통령이 언급한 장씨는 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장이었던 장영하 변호사로 20대 대선 당시 이 대통령의 조폭 연루설을 제기한 바 있다. 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소됐던 장 변호사는 지난달 대법원에서 유죄가 확정됐다. 이 대통령은 “(대선) 차이는 0.73%, 100명 중 1명도 안 됐다”며 “허무맹랑한 조폭 연루설 유포로 대선 결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식 사과를 기다린다”고 강조했다.



이에 송 원내대표는 “본인의 SNS 가짜뉴스 영상 유포로 곤란해지니 물타기 하려고 애쓰신다. 대통령의 충동적 SNS 정치, 더 이상 선을 넘으면 곤란하다”고 말했다. 그는 “김대업 병풍, 광우병 선동, 천안함 음모론, 세월호 괴담, 사드 괴담, 후쿠시마 오염수 괴담 등 더불어민주당은 본인들의 유구한 조작선동 역사에 대해 사과하셨느냐”고 반발했다.



이어 “‘국힘당’이 아니라 ‘국민의힘’”이라며 “일전에 본인께서 업무보고 중 권오을 (국가보훈부) 장관에게 우리 당 명칭 문제로 면박을 주셨던 것으로 기억하는데, 대통령부터 모범을 보여주길 바란다”고 지적했다. 지난해 12월 18일 권 장관은 업무보고에서 ‘국힘’이라고 표현했고, 이에 이 대통령은 “‘국힘’ 그러면 싫어하던데, 국민의힘”이라고 지적했던 사례를 언급한 것으로 풀이된다.



정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 667 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 이재명 대통령이 15일 소셜미디어 엑스(X)에 “조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선(2022년) 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 조폭 연루설에 대한 국민의힘의 사과를 요구했다. 조폭 연루설은 대법원 판결로 허위임이 확정됐고, 대장동 관련 사건은 재판이 중지된 상태다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “엑스 계정을 폐쇄할 것을 진지하게 권유드린다”고 맞받았다.이 대통령은 엑스에 “국힘당(국민의힘) 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속해서 이재명 조폭설 퍼트려 질 대선을 이겼는데, 장씨 유죄 확정 판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닌가”라고 적었다. 이 대통령이 언급한 장씨는 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장이었던 장영하 변호사로 20대 대선 당시 이 대통령의 조폭 연루설을 제기한 바 있다. 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소됐던 장 변호사는 지난달 대법원에서 유죄가 확정됐다. 이 대통령은 “(대선) 차이는 0.73%, 100명 중 1명도 안 됐다”며 “허무맹랑한 조폭 연루설 유포로 대선 결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식 사과를 기다린다”고 강조했다.이에 송 원내대표는 “본인의 SNS 가짜뉴스 영상 유포로 곤란해지니 물타기 하려고 애쓰신다. 대통령의 충동적 SNS 정치, 더 이상 선을 넘으면 곤란하다”고 말했다. 그는 “김대업 병풍, 광우병 선동, 천안함 음모론, 세월호 괴담, 사드 괴담, 후쿠시마 오염수 괴담 등 더불어민주당은 본인들의 유구한 조작선동 역사에 대해 사과하셨느냐”고 반발했다.이어 “‘국힘당’이 아니라 ‘국민의힘’”이라며 “일전에 본인께서 업무보고 중 권오을 (국가보훈부) 장관에게 우리 당 명칭 문제로 면박을 주셨던 것으로 기억하는데, 대통령부터 모범을 보여주길 바란다”고 지적했다. 지난해 12월 18일 권 장관은 업무보고에서 ‘국힘’이라고 표현했고, 이에 이 대통령은 “‘국힘’ 그러면 싫어하던데, 국민의힘”이라고 지적했던 사례를 언급한 것으로 풀이된다.정우진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지