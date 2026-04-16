‘멜로니 너마저’… 이란전에 국내외 우군 잃고 고립되는 트럼프

친트럼프 멜로니 향해 “용납 못해”

오르반 실각…英·佛 정상과도 대립

‘마가’ 주요 논객과도 진흙탕 설전

조르자 멜로니 이탈리아 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미 대통령이 자신의 교황 발언을 지적한 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 맹비난해 두 정상의 ‘밀월 관계’가 사실상 끝났다. ‘유럽의 트럼프’ 빅토르 오르반 헝가리 총리가 총선에서 패하고, ‘친(親) 트럼프’ 멜로니 총리마저 등을 돌리면서 유럽 정상들과 트럼프의 접점도 그만큼 줄었다. 트럼프는 이란 전쟁 이후 미국 내 강성 지지층 ‘마가(MAGA)’ 진영과도 척을 져 안팎에서 고립되는 모양새다.



트럼프는 14일(현지시간) 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라와의 인터뷰에서 “(멜로니는) 내가 생각했던 것과는 매우 달라 충격받았다”며 “용기 있는 사람인 줄 알았는데 내가 틀렸다”고 말했다. 이어 “멜로니는 이번 전쟁에서 우리를 도우려 하지 않았다”고 덧붙였다.



특히 트럼프는 교황을 비난한 자신을 향해 멜로니가 “용납할 수 없다”고 한 것에 불쾌감을 드러냈다. 그는 “용납할 수 없는 사람은 바로 (멜로니) 본인”이라며 “그는 이란이 핵무기를 보유하든 말든, 기회가 된다면 2분 안에 이탈리아를 날려버리든 말든 상관하지 않기 때문”이라고 말했다. 멜로니는 전날 “교황은 가톨릭교회의 수장이다. 그가 평화를 촉구하고 모든 형태의 전쟁을 규탄하는 것은 당연하고 정상적인 일”이라며 “트럼프의 발언이 용납될 수 없다고 생각한다”고 비판했다.



보수 성향의 멜로니는 지난해 1월 트럼프 2기 취임식에 유럽 정상으론 유일하게 참석했다. 트럼프도 “환상적인 여성”이라며 멜로니를 치켜세웠다. 하지만 이란 전쟁 이후 이탈리아가 미군의 시칠리아 공군기지 사용을 불허하면서 둘 사이 균열이 시작됐고 교황을 둘러싼 설전이 더해져 관계가 악화됐다.



J D 밴스 부통령을 보낸 데 이어 트럼프가 직접 전화로 유세를 도운 오르반 총리마저 지난 12일 총선 패배로 물러나게 돼 유럽 내 트럼프 우군은 더욱 줄었다. 트럼프와 유럽 주요 정상들의 관계도 이란 전쟁 후 더 나빠졌다.



트럼프는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 겨냥해 지난 1일 “아내에게 학대당한다”고 공개 조롱했고, 키어 스타머 영국 총리에 대해 “윈스턴 처칠이 아니다” “결정력 없는 무능한 리더”라고 비난했다. 스타머 총리도 지지 않고 “푸틴(러시아 대통령)이나 트럼프의 행동 때문에 전국 가정과 기업이 에너지 요금이 오르내리는 걸 지켜봐야 한다는 사실이 진저리난다”고 비판했다. 이란 전쟁에 대한 견해차로 국내 우군이었던 마가 주요 논객들과도 ‘돌아올 수 없는 다리’를 건넜다. 트럼프는 지난 9일 트루스소셜에 “나는 왜 터커 칼슨, 메긴 켈리, 캔디스 오언스, 앨릭스 존스가 수년 동안 줄곧 나를 공격해왔고, 특히 이들이 넘버원 테러 지원국인 이란의 핵무기 보유를 멋진 일이라고 생각하는지 안다”며 “아이큐가 낮다는 공통점이 있기 때문이다. 그들은 멍청이”라고 비판했다. 칼슨과 오언스는 각각 트럼프에 대해 “모든 면에서 혐오스럽다”, “미친 집단 학살자”라고 강도 높게 비판한 바 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미 대통령이 자신의 교황 발언을 지적한 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 맹비난해 두 정상의 ‘밀월 관계’가 사실상 끝났다. ‘유럽의 트럼프’ 빅토르 오르반 헝가리 총리가 총선에서 패하고, ‘친(親) 트럼프’ 멜로니 총리마저 등을 돌리면서 유럽 정상들과 트럼프의 접점도 그만큼 줄었다. 트럼프는 이란 전쟁 이후 미국 내 강성 지지층 ‘마가(MAGA)’ 진영과도 척을 져 안팎에서 고립되는 모양새다.트럼프는 14일(현지시간) 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라와의 인터뷰에서 “(멜로니는) 내가 생각했던 것과는 매우 달라 충격받았다”며 “용기 있는 사람인 줄 알았는데 내가 틀렸다”고 말했다. 이어 “멜로니는 이번 전쟁에서 우리를 도우려 하지 않았다”고 덧붙였다.특히 트럼프는 교황을 비난한 자신을 향해 멜로니가 “용납할 수 없다”고 한 것에 불쾌감을 드러냈다. 그는 “용납할 수 없는 사람은 바로 (멜로니) 본인”이라며 “그는 이란이 핵무기를 보유하든 말든, 기회가 된다면 2분 안에 이탈리아를 날려버리든 말든 상관하지 않기 때문”이라고 말했다. 멜로니는 전날 “교황은 가톨릭교회의 수장이다. 그가 평화를 촉구하고 모든 형태의 전쟁을 규탄하는 것은 당연하고 정상적인 일”이라며 “트럼프의 발언이 용납될 수 없다고 생각한다”고 비판했다.보수 성향의 멜로니는 지난해 1월 트럼프 2기 취임식에 유럽 정상으론 유일하게 참석했다. 트럼프도 “환상적인 여성”이라며 멜로니를 치켜세웠다. 하지만 이란 전쟁 이후 이탈리아가 미군의 시칠리아 공군기지 사용을 불허하면서 둘 사이 균열이 시작됐고 교황을 둘러싼 설전이 더해져 관계가 악화됐다.J D 밴스 부통령을 보낸 데 이어 트럼프가 직접 전화로 유세를 도운 오르반 총리마저 지난 12일 총선 패배로 물러나게 돼 유럽 내 트럼프 우군은 더욱 줄었다. 트럼프와 유럽 주요 정상들의 관계도 이란 전쟁 후 더 나빠졌다.트럼프는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 겨냥해 지난 1일 “아내에게 학대당한다”고 공개 조롱했고, 키어 스타머 영국 총리에 대해 “윈스턴 처칠이 아니다” “결정력 없는 무능한 리더”라고 비난했다. 스타머 총리도 지지 않고 “푸틴(러시아 대통령)이나 트럼프의 행동 때문에 전국 가정과 기업이 에너지 요금이 오르내리는 걸 지켜봐야 한다는 사실이 진저리난다”고 비판했다. 이란 전쟁에 대한 견해차로 국내 우군이었던 마가 주요 논객들과도 ‘돌아올 수 없는 다리’를 건넜다. 트럼프는 지난 9일 트루스소셜에 “나는 왜 터커 칼슨, 메긴 켈리, 캔디스 오언스, 앨릭스 존스가 수년 동안 줄곧 나를 공격해왔고, 특히 이들이 넘버원 테러 지원국인 이란의 핵무기 보유를 멋진 일이라고 생각하는지 안다”며 “아이큐가 낮다는 공통점이 있기 때문이다. 그들은 멍청이”라고 비판했다. 칼슨과 오언스는 각각 트럼프에 대해 “모든 면에서 혐오스럽다”, “미친 집단 학살자”라고 강도 높게 비판한 바 있다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지