신현송 “성장보다 물가안정 무게… 지금은 긴축 시험대”

한은 총재 후보 인사청문회

중동 리스크가 통화정책 변수

실용적 매파 평가 동의 못해

현재 환율은 상당히 높은 수준

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 물을 마시고 있다. 신 후보자는 이 자리에서 영국 국적 딸이 내국인으로 위장전입했다는 의혹을 인정했다. 이병주 기자

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 취임 이후 경제 성장보다 물가 안정에 더 무게를 두겠다는 뜻을 분명히 했다. 중동 리스크 장기화로 근원물가가 상승할 경우 긴축적 통화정책(금리 인상)으로 대응할 가능성도 시사했다. 다만 자신을 ‘실용적 매파’(통화 긴축 선호)로 보는 시각에 대해선 선을 그었다.



신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 ‘물가와 성장이 상충하면 우선순위를 어디에 둘 것인가’라는 질의에 “한국처럼 유가에 민감한 경제에서는 유가 충격이 상당히 큰 만큼 물가에 무게를 두겠다”고 답했다. 그는 ‘성장을 약하게 보는 것 같다’는 정일영 더불어민주당 의원의 지적에는 “약하게 보는 것이 아니라 안정적인 성장의 기반이 물가안정”이라고 강조했다.



신 후보자는 향후 통화정책 방향을 결정할 핵심 변수로 중동 정세를 꼽았다. 그는 “중동 리스크가 계속 진행돼서 근원물가나 기대인플레이션 상승으로 전이되고 2차 파급효과가 있으면 통화정책을 써야 한다”며 “지금 통화정책의 시험이 오고 있다”고 했다. 금리 인상 가능성을 언급한 것이다. 다만 신 후보자는 자신을 매파로 분류하는 시장 일각의 평가에 대해선 “동의하지 않는다. 매파냐 비둘기파(통화 완화 선호주의자)냐 이분법으로 나누는 것은 바람직하지 않다고 생각한다”고 일축했다.



한은 금융통화위원회는 지난 10일 기준금리를 7회 연속 2.50%로 동결했다. 신 후보자는 금통위 결정을 두고 “중동 사태 초기여서 불확실성이 컸기 때문에 지켜보는 방향이 맞았다”며 긍정 평가했다. 그러면서 “금리를 움직이지 않은 것을 수동적 행위라고 간주할 수 없다”며 “물가 압력과 경기 둔화 사이에서 전략적 인내를 선택한 것”이라고 설명했다.



신 후보자는 최근 1500원대에 근접한 원·달러 환율과 관련해 “상당히 높은 수준으로 유지된 것은 사실”이라며 “장부 외 파생상품을 통한 거래가 많아 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 나타난 것 같다”고 진단했다. 그러면서 역외 원화결제 시스템 구축과 외환시장 24시간 개장 등을 통해 원화 약세 현상을 완화하겠다는 구상을 내세웠다. 그는 가계부채 문제에 대해선 “타개해야 할 가장 큰 문제 중 하나”라며 “통화정책만으로는 해결이 안 돼 DSR(총부채원리금상환비율) 규제 등 거시건전성 정책이 동반돼야 한다”고 지적했다. 줄곧 반대 의견을 고수해 온 스테이블코인에 대해선 “CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐)와 보완적·경쟁적으로 공존할 수 있을 것”이라며 한층 완화된 입장을 보였다.



신 후보자는 환율을 담당할 한은 총재 후보자가 외화자산 보유 비중이 높다는 논란에 대해선 “자산을 전부 처분하겠다”고 강조했다. 영국 국적 딸이 강남 아파트에 내국인 전입신고를 했다는 의혹에 대해선 “잘못한 일이다. 후회된다”며 고개를 숙였다. 그러면서 “제가 해외에서 오래 살았지만 한국을 위해 마지막으로 헌신할 기회라 생각하고 귀국했다”고 덧붙였다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 취임 이후 경제 성장보다 물가 안정에 더 무게를 두겠다는 뜻을 분명히 했다. 중동 리스크 장기화로 근원물가가 상승할 경우 긴축적 통화정책(금리 인상)으로 대응할 가능성도 시사했다. 다만 자신을 ‘실용적 매파’(통화 긴축 선호)로 보는 시각에 대해선 선을 그었다.신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 ‘물가와 성장이 상충하면 우선순위를 어디에 둘 것인가’라는 질의에 “한국처럼 유가에 민감한 경제에서는 유가 충격이 상당히 큰 만큼 물가에 무게를 두겠다”고 답했다. 그는 ‘성장을 약하게 보는 것 같다’는 정일영 더불어민주당 의원의 지적에는 “약하게 보는 것이 아니라 안정적인 성장의 기반이 물가안정”이라고 강조했다.신 후보자는 향후 통화정책 방향을 결정할 핵심 변수로 중동 정세를 꼽았다. 그는 “중동 리스크가 계속 진행돼서 근원물가나 기대인플레이션 상승으로 전이되고 2차 파급효과가 있으면 통화정책을 써야 한다”며 “지금 통화정책의 시험이 오고 있다”고 했다. 금리 인상 가능성을 언급한 것이다. 다만 신 후보자는 자신을 매파로 분류하는 시장 일각의 평가에 대해선 “동의하지 않는다. 매파냐 비둘기파(통화 완화 선호주의자)냐 이분법으로 나누는 것은 바람직하지 않다고 생각한다”고 일축했다.한은 금융통화위원회는 지난 10일 기준금리를 7회 연속 2.50%로 동결했다. 신 후보자는 금통위 결정을 두고 “중동 사태 초기여서 불확실성이 컸기 때문에 지켜보는 방향이 맞았다”며 긍정 평가했다. 그러면서 “금리를 움직이지 않은 것을 수동적 행위라고 간주할 수 없다”며 “물가 압력과 경기 둔화 사이에서 전략적 인내를 선택한 것”이라고 설명했다.신 후보자는 최근 1500원대에 근접한 원·달러 환율과 관련해 “상당히 높은 수준으로 유지된 것은 사실”이라며 “장부 외 파생상품을 통한 거래가 많아 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 나타난 것 같다”고 진단했다. 그러면서 역외 원화결제 시스템 구축과 외환시장 24시간 개장 등을 통해 원화 약세 현상을 완화하겠다는 구상을 내세웠다. 그는 가계부채 문제에 대해선 “타개해야 할 가장 큰 문제 중 하나”라며 “통화정책만으로는 해결이 안 돼 DSR(총부채원리금상환비율) 규제 등 거시건전성 정책이 동반돼야 한다”고 지적했다. 줄곧 반대 의견을 고수해 온 스테이블코인에 대해선 “CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐)와 보완적·경쟁적으로 공존할 수 있을 것”이라며 한층 완화된 입장을 보였다.신 후보자는 환율을 담당할 한은 총재 후보자가 외화자산 보유 비중이 높다는 논란에 대해선 “자산을 전부 처분하겠다”고 강조했다. 영국 국적 딸이 강남 아파트에 내국인 전입신고를 했다는 의혹에 대해선 “잘못한 일이다. 후회된다”며 고개를 숙였다. 그러면서 “제가 해외에서 오래 살았지만 한국을 위해 마지막으로 헌신할 기회라 생각하고 귀국했다”고 덧붙였다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지