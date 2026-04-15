시사 전체기사

강훈식 “원유 2억7300만배럴, 나프타 210만톤 확보”

입력:2026-04-15 19:13
공유하기
글자 크기 조정

대통령 특사로 파견 중동 등 4개국서

강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장은 이재명 대통령 전략경제협력 특사 자격으로 방문한 중동·중앙아시아 4개국에서 원유 2억7300만 배럴, 나프타 210만t을 확보했다고 15일 밝혔다. 각각 지난해 기준 석 달 및 한 달 수입량 규모다.

강 실장은 청와대 브리핑에서 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정”이라고 밝혔다. 강 실장은 카자흐스탄에서 1800만 배럴을 확보했다. 지난해 수입물량(1500만 배럴)보다 많다. 카자흐스탄 원유는 러시아로 이어진 송유관을 거쳐 흑해 등으로 수출된다. 강 실장은 “수입선 다변화 의미가 있다”고 말했다.

오만에선 연말까지 원유 약 500만 배럴, 나프타 최대 160만t 공급을 약속받았다. 역시 지난해 도입 물량을 상회한다. 사우디아라비아에선 홍해를 통해 총 2억5000만 배럴의 원유를 도입한다. 이 중 연말까지 도입 분량은 2억2000만 배럴이다. 현재까지 수입된 8950만 배럴을 합친 약 3억1000만 배럴은 지난해 수입량(3억4500만 배럴)의 약 90%에 해당한다. 나프타도 지난해 수입분인 50만t 이상을 공급받기로 했다.

카타르는 수출 계약 이행 불가를 선언한 물량을 제외한 나머지 액화천연가스(LNG) 계약분에 대한 약속을 지키겠다고 밝혔다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄가 풀려야 가능하다. 강 실장은 “사우디, 오만 등과 호르무즈 해협 외부 석유저장시설 및 우회 송유관 구축 등 리스크 근본 해결 방안에 대한 의견을 교환했다”며 “중동 산유국들은 우리나라 원유저장시설을 활용하는 공동 비축사업 확대에도 관심을 보였다”고 말했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 14경 굴리는 해외 큰손 만난 민주당… “공시기간 연장하고 주총 날짜 분산”
‘가짜뉴스’ 동영상 6개로 3천만원 수익…전한길 내일 구속 심사
“멜로니, 너마저” 친구는 사라지고 적은 늘어나는 트럼프
한달새 600%↑ 불기둥, ‘광통신’ 뭐길래? “AI시대 핵심” vs “테마주 조심”
국힘, 李대통령 ‘국민 전과’ 발언에 “본인 전과 물타기”
부산 고등학생, ‘당근’서 승용차 구매해 무면허 운전하다 덜미
신현송, 영국 국적 딸 한국인인 척 자필 ‘불법 전입신고’
사실혼 관계 여성·딸 흉기로 찌르고 투신… 60대 숨져
국민일보 신문구독