강훈식 “원유 2억7300만배럴, 나프타 210만톤 확보”
대통령 특사로 파견 중동 등 4개국서
강훈식 대통령비서실장은 이재명 대통령 전략경제협력 특사 자격으로 방문한 중동·중앙아시아 4개국에서 원유 2억7300만 배럴, 나프타 210만t을 확보했다고 15일 밝혔다. 각각 지난해 기준 석 달 및 한 달 수입량 규모다.
강 실장은 청와대 브리핑에서 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정”이라고 밝혔다. 강 실장은 카자흐스탄에서 1800만 배럴을 확보했다. 지난해 수입물량(1500만 배럴)보다 많다. 카자흐스탄 원유는 러시아로 이어진 송유관을 거쳐 흑해 등으로 수출된다. 강 실장은 “수입선 다변화 의미가 있다”고 말했다.
오만에선 연말까지 원유 약 500만 배럴, 나프타 최대 160만t 공급을 약속받았다. 역시 지난해 도입 물량을 상회한다. 사우디아라비아에선 홍해를 통해 총 2억5000만 배럴의 원유를 도입한다. 이 중 연말까지 도입 분량은 2억2000만 배럴이다. 현재까지 수입된 8950만 배럴을 합친 약 3억1000만 배럴은 지난해 수입량(3억4500만 배럴)의 약 90%에 해당한다. 나프타도 지난해 수입분인 50만t 이상을 공급받기로 했다.
카타르는 수출 계약 이행 불가를 선언한 물량을 제외한 나머지 액화천연가스(LNG) 계약분에 대한 약속을 지키겠다고 밝혔다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄가 풀려야 가능하다. 강 실장은 “사우디, 오만 등과 호르무즈 해협 외부 석유저장시설 및 우회 송유관 구축 등 리스크 근본 해결 방안에 대한 의견을 교환했다”며 “중동 산유국들은 우리나라 원유저장시설을 활용하는 공동 비축사업 확대에도 관심을 보였다”고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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