정 “한강버스 정신승리”… 오 “서울시장, 인기투표 아냐”

정원오 “행정, 吳 중심으로 돌아가”

오세훈 “시민 일상, 손 떠난적 없어”

국힘과 거리두고 나홀로 수성전

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 종로구 북촌에서 열린 지역 소상공인들과의 간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 서울시장은 지난 13일 서울 마포구 공공재개발 현장에서 주택 공약을 발표하며 당 지도부와 거리를 둔 행보를 이어갔다. 뉴시스

6·3 지방선거를 50일 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 “시장이 바꾸면 시정이 바뀐다”며 오세훈 서울시장 집중 공세에 나섰다. 반면 당 지도부에 선을 그으며 갈등을 빚고 있는 오 시장은 나홀로 수성전을 이어갔다.



정 후보는 15일 친여 방송인 김어준씨 유튜브에 출연해 오 시장을 정조준했다. 그는 “시 행정 주인은 시민인데 지금은 오 시장 중심으로 돌아간다”며 “본인이 잘하면 시민이 따라올 거로 생각하는데, 시민은 생활상에서의 변화를 원한다”고 말했다. 핵심 정책인 한강버스 사업을 거론하며 “교통용으로 하겠다고 한 것부터 잘못됐다. 안전을 뒤로 미뤘고, 결국 이도저도 안 된 상황”이라며 “전면 안전점검 후 관광용으로 전환하거나 폐기해야 한다”고 주장했다. 정 후보는 “본인은 (한강버스가) 세계적으로 주목받는다고 하는데 일종의 ‘정신승리’”라며 “시장을 바꾸면 해결될 수 있다”고 말했다.



정 후보는 경선 과정에서의 여러 논란에 대해선 직접 사과하며 재차 몸을 낮췄다. 그는 “사려 깊지 못해서 대응을 잘 못한 부분이 있다. 상처 드린 게 있다면 너그럽게 양해 부탁드린다”고 말했다. 또 “생각하지 못한 질문이 나왔을 때 대응이 부족했던 점을 배웠고, 앞으로 더 주의하겠다”고 했다.



정 후보는 이날 현장을 다니며 ‘생활 밀착형 시정’도 강조했다. 그는 북촌 상인 간담회를 열어 “늘어나는 관광객이 서울 경제의 활력으로 연결되지 않으면 모두가 피해를 보는 구조”라며 “오버투어리즘과 젠트리피케이션 문제를 풀지 않으면 미래를 찾기 어렵다”고 말했다. 대기업 프랜차이즈 입점 규제와 주민·상인·건물주 협의체 구성을 제안하며 “상생 구조를 만드는 게 첫 과제”라고도 강조했다.



오 시장은 지도부와 거리를 둔 독자 행보를 이어갔다. 경선이 진행 중인 상황이어서 당의 도움을 받지 못하는 만큼 소셜미디어를 활용한 대여 공세에 나선다는 방침이다. 오 시장은 이날도 정 후보의 문화·관광 공약 등을 거론하며 “시장은 인기투표를 하는 자리가 아니다. 시민은 더 이상 알맹이 없는 말잔치에 속지 않는다”고 비판했다. 정 후보가 오 시장의 시정 철학을 비판한 것을 두고선 “시민의 일상을 꼼꼼히 지키는 일은 24시간 제 손을 떠난 적이 없다”고 반박했다. 오 시장은 도봉구 창동의 서울아레나 공사 현장을 찾아 “서울아레나가 완공되면 2032년 완공 예정인 잠실 돔구장, 고척돔 등 K팝 공연이 가능한 장소가 서울에 세 군데 마련된다”며 “서울아레나는 동북권 발전의 견인차”라고 말했다.



지난 11일 출국해 5박7일 일정으로 방미 중인 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표와 김민수 최고위원이 미국 워싱턴DC 미 국회의사당 앞에서 기념 사진을 찍고 있다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원 페이스북

국민의힘 내부에선 선거를 코앞에 둔 상황에서 방미길에 나선 장동혁 대표에 대한 성토가 연일 이어졌다. 서울시당 위원장인 배현진 의원은 “(대표가) 미국에 가서 손가락 브이 하고 사진 찍어 올릴 상황인가”라며 “억장이 무너진다”고 말했다.



윤예솔 박준상 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거를 50일 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 “시장이 바꾸면 시정이 바뀐다”며 오세훈 서울시장 집중 공세에 나섰다. 반면 당 지도부에 선을 그으며 갈등을 빚고 있는 오 시장은 나홀로 수성전을 이어갔다.정 후보는 15일 친여 방송인 김어준씨 유튜브에 출연해 오 시장을 정조준했다. 그는 “시 행정 주인은 시민인데 지금은 오 시장 중심으로 돌아간다”며 “본인이 잘하면 시민이 따라올 거로 생각하는데, 시민은 생활상에서의 변화를 원한다”고 말했다. 핵심 정책인 한강버스 사업을 거론하며 “교통용으로 하겠다고 한 것부터 잘못됐다. 안전을 뒤로 미뤘고, 결국 이도저도 안 된 상황”이라며 “전면 안전점검 후 관광용으로 전환하거나 폐기해야 한다”고 주장했다. 정 후보는 “본인은 (한강버스가) 세계적으로 주목받는다고 하는데 일종의 ‘정신승리’”라며 “시장을 바꾸면 해결될 수 있다”고 말했다.정 후보는 경선 과정에서의 여러 논란에 대해선 직접 사과하며 재차 몸을 낮췄다. 그는 “사려 깊지 못해서 대응을 잘 못한 부분이 있다. 상처 드린 게 있다면 너그럽게 양해 부탁드린다”고 말했다. 또 “생각하지 못한 질문이 나왔을 때 대응이 부족했던 점을 배웠고, 앞으로 더 주의하겠다”고 했다.정 후보는 이날 현장을 다니며 ‘생활 밀착형 시정’도 강조했다. 그는 북촌 상인 간담회를 열어 “늘어나는 관광객이 서울 경제의 활력으로 연결되지 않으면 모두가 피해를 보는 구조”라며 “오버투어리즘과 젠트리피케이션 문제를 풀지 않으면 미래를 찾기 어렵다”고 말했다. 대기업 프랜차이즈 입점 규제와 주민·상인·건물주 협의체 구성을 제안하며 “상생 구조를 만드는 게 첫 과제”라고도 강조했다.오 시장은 지도부와 거리를 둔 독자 행보를 이어갔다. 경선이 진행 중인 상황이어서 당의 도움을 받지 못하는 만큼 소셜미디어를 활용한 대여 공세에 나선다는 방침이다. 오 시장은 이날도 정 후보의 문화·관광 공약 등을 거론하며 “시장은 인기투표를 하는 자리가 아니다. 시민은 더 이상 알맹이 없는 말잔치에 속지 않는다”고 비판했다. 정 후보가 오 시장의 시정 철학을 비판한 것을 두고선 “시민의 일상을 꼼꼼히 지키는 일은 24시간 제 손을 떠난 적이 없다”고 반박했다. 오 시장은 도봉구 창동의 서울아레나 공사 현장을 찾아 “서울아레나가 완공되면 2032년 완공 예정인 잠실 돔구장, 고척돔 등 K팝 공연이 가능한 장소가 서울에 세 군데 마련된다”며 “서울아레나는 동북권 발전의 견인차”라고 말했다.국민의힘 내부에선 선거를 코앞에 둔 상황에서 방미길에 나선 장동혁 대표에 대한 성토가 연일 이어졌다. 서울시당 위원장인 배현진 의원은 “(대표가) 미국에 가서 손가락 브이 하고 사진 찍어 올릴 상황인가”라며 “억장이 무너진다”고 말했다.윤예솔 박준상 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지