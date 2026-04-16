한동훈 때문에 더 뜨거워진 부산… 범여, 집중 견제 - 韓, 전재수 맹공
국힘 곽규택 “복당시켜야” 주장
북갑 보궐선거 무산 가능성도
한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑 출마로 6·3 지방선거 부산 선거판이 요동치고 있다. 범여권에선 한 전 대표에 대한 십자포화가 쏟아졌고, 국민의힘 지도부에선 한 전 대표 복당 주장이 나왔다. 한 전 대표는 연일 전재수 더불어민주당 부산시장 후보를 향한 공세 수위를 끌어올리며 존재감 과시에 나섰다.
국민의힘 원내수석대변인이자 공천관리위원인 곽규택 의원은 15일 유튜브 인터뷰에서 “지금이 (한 전 대표가) 복당을 해야 할 시점”이라며 “지도부는 제명을 철회해야 한다”고 말했다. 지도부 내에서 친한(친한동훈)계 아닌 인사가 제명 취소를 공개 요구한 것은 처음이다. 현실성이 낮은 무공천보다는 한 전 대표 복당 후 경선을 거쳐 보수 단일후보를 내야 한다는 취지다. 부산을 지역구로 둔 곽 의원은 “(한 전 대표 출마로) 부산이 뜨거운 지역으로 관심을 받고, 보수가 결집할 수 있는 곳이라는 분위기가 조성됐다”고 말했다.
지도부는 “공관위원으로서 부적절한 발언”이라며 격앙된 반응을 보였다. 박성훈 수석대변인은 “송언석 원내대표가 우려하고 있고, 박덕흠 공관위원장은 경고 메시지를 낼 것”이라며 “공정한 공천을 관리하는 공관위원으로부터 오해 소지의 발언이 나온 것을 당을 대표해 사과드린다”고 말했다.
범여권에선 한 전 대표에 대한 견제가 이어졌다. 문정복 민주당 최고위원은 부산 현장 최고위원회의에서 “부산은 결코 ‘한동훈 욕망 정치쇼’에 소비될 도시가 아니다”고 비판했다. 조국 조국혁신당 대표는 라디오 인터뷰에서 “부산 사람들은 진보·보수를 떠나 ‘정치권의 진중권’ 같은 한동훈 스타일을 싫어한다”고 말했다.
연일 전 후보 공세를 주도하고 있는 한 전 대표는 소셜미디어에 “전 후보는 오늘도 ‘까르띠에 (시계) 안 받았다’ 한마디를 못한다”며 “부산시장이 되면 ‘까르띠에 뇌물 받은 공무원’ 안 자를 것이냐”고 말했다. 한 국민의힘 부산 의원은 “박형준 시장은 정책 제시에 집중하고, 한 전 대표는 전 후보와 민주당 비판에 집중한다면 부산 전체 선거를 제대로 치러볼 수 있을 것”이라고 말했다.
국민의힘 지도부에선 북갑 보선 무산 가능성도 거론된다. 전 후보가 보궐 지역구 확정 시한인 오는 30일까지 사퇴하지 않을 경우 보선은 다음으로 미뤄지게 된다. 한 지도부 관계자는 “하정우 청와대 AI수석 차출 문제도 정리되지 않은 채 낼 후보가 없는데 민주당이 쉽게 보궐선거를 만들겠느냐”고 말했다. 그러나 전 후보는 “보궐선거는 무조건 열린다”며 시한 전 사퇴 의사를 확인했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사