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경찰, ‘식사비 대납 의혹’ 이원택 의원 사무실 압수수색

입력:2026-04-15 18:43
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도의회·도의원 사무실 등 압색
“결제자 알지 못해” 의혹 부인

기자회견하는 이원택 의원. 연합뉴스

경찰이 ‘식사비 대납 의혹’과 관련해 최근 전북지사 후보로 선출된 이원택 더불어민주당 의원의 사무실 등을 압수수색했다.

전북경찰청 반부패수사대는 15일 공직선거법 위반 의혹과 관련해 이 의원의 부안 지역구 사무실 등을 압수수색했다. 압수수색 대상에는 김슬지 전북도의원 선거사무소 등이 포함된 것으로 파악됐다.

이 의원은 지난해 11월 29일 정읍시 한 식당에서 청년 20여명과 만나 정책을 소개하고 기념사진을 촬영한 것으로 알려졌다. 해당 식사비 72만여원은 김 도의원이 개인 카드와 전북도의회 업무추진비로 결제한 것으로 알려졌다.

경찰은 해당 식사비 결제가 공직선거법상 기부행위에 해당하는지 조사하고 있다.

이 의원은 입장문을 내고 “사실관계가 명확히, 진실은 분명히 밝혀질 것”이라며 “CCTV 포렌식과 거짓말탐지기 등 객관적 확인 절차를 통해 오해가 해소되길 바란다”고 말했다. 식사비 대납 의혹에 대해서는 자신의 식사비를 현금으로 지급했고 나중에 누가 결제했는지는 알지 못한다는 취지로 부인했다. 김 도의원도 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

이 의원은 최근 당내 경선을 통해 전북특별자치도지사 후보로 선출됐다. 민주당은 해당 의혹에 대해 ‘혐의 없음’ 결론을 내리고 경선을 예정대로 진행했다. 경쟁자였던 안호영 의원은 이후 현금 살포 의혹으로 제명된 김관영 전북지사와 이 의원에 대한 형평성 문제를 주장하며 지난 11일부터 국회 앞에서 단식 농성을 진행 중이다.

경찰 관계자는 “업무추진비와 관련해 도의회도 압수수색했다”며 “수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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