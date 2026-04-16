“비싸도 연비 우선”… HD 신형 굴착기 흥행
‘HX320’, 3개월 60여대 판매
“1년 660만원 유류비 절감 효과”
HD건설기계는 연비와 성능을 대폭 높인 현대(HYUNDAI) 32t급 차세대 굴착기 ‘HX320’(사진)이 지난 1월 국내 출시 후 3개월 만에 60대 이상 판매됐다고 15일 밝혔다. 같은 기간 이전 모델보다 50% 이상 많이 팔렸는데, 이는 고유가 시대 가격이 다소 비싸더라도 유지비가 적게 드는 고효율 장비를 선호하는 구매자가 늘었기 때문으로 분석된다.
HX320은 HD건설기계가 독자 개발한 DX08 엔진을 탑재했으며 전자식 유압시스템(FEH)이 적용됐다. 기존 모델 대비 정격 출력은 높이면서 엔진 회전수는 대폭 낮춘 1800RPM에서 최대 성능을 발휘하도록 설계해 ℓ당 작업량을 25% 향상시켰다.
HD건설기계 관계자는 “1년 1500시간 가동 기준 이전 모델 대비 660만원의 유류비를 절감할 수 있다”며 “외국 경쟁사와 비교해도 연비가 좋다”고 말했다. HX320은 기존 모델보다 1000만원가량 비싸지만 2년만 가동해도 유류비 절감액이 더 커 수요가 늘고 있다는 게 회사 측 설명이다. 여기에 인공지능(AI) 기반 스마트 안전 기술과 반자동 조종 기능, 장비 상태 모니터링 시스템 등 신기술을 탑재해 편의성과 내구성을 높였다.
HD건설기계는 올해 하반기 디벨론(DEVELON) 32t급 모델도 출시해 신모델 라인업을 확대할 계획이다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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