꼬인 민주당-진보당 ‘선거연대안’… 조국 평택을 참전 울산시장 불똥
조 “민주당이 부산 출마 말려”
범진영 후보 단일화 셈법 복잡
조국 조국혁신당 대표의 경기 평택을 재선거 출마로 6·3 지방선거 범진보 단일화 셈법이 복잡해지고 있다. 진보당이 평택을 재선 단일 후보를, 더불어민주당이 울산시장 지선 단일 후보를 내자는 진보당 주도의 선거연대안이 시작부터 헝클어졌기 때문이다.
조 대표와 민주당은 모두 평택을 단일화에 선을 긋고 있는 상태다. 그러나 막판 교통정리가 이뤄질 경우 민주당과 진보당의 울산시장 선거연대 지형에도 영향이 불가피할 전망이다.
조 대표는 15일 유튜브 인터뷰에서 “평택을을 두고 조국혁신당·민주당·진보당 모두 선의의 경쟁을 해야 할 문제”라며 “정청래 대표가 민주당 후보를 전략공천하면 그 부분까지 이기고 제가 당선돼야 한다고 생각한다”고 완주 의지를 밝혔다. 이어 “민주당 주요 인사들이 직접 연락해 ‘부산은 선택하지 않았으면 좋겠다’는 얘기를 많이 했다”고 밝혔다. 조 대표가 부산에 출마하면 ‘박형준 대 전재수’ 구도 대신 ‘조국 대 한동훈’ 구도로 바뀌어 부산시장 선거에 문제가 생길 수 있다는 민주당의 우려를 받아들였다는 취지다.
평택을을 선택한 이유에 대해서는 “호남이나 민주당 텃밭을 고르면 명분을 잃는다는 판단을 했다”며 “민주당 후보와 격렬하게 경쟁하는 것은 온당하지 않다고 생각했다”고 설명했다. 민주당 한 재선 의원은 “조 대표가 민주당을 충분히 배려했다는 메시지를 낸 것”이라며 “조 대표와 선거연대를 아예 안 하기는 어려울 것”이라고 전망했다.
평택을은 민주당 소속 이병진 전 의원이 재산신고 누락으로 당선무효형을 확정받아 재선거가 치러지는 지역이다. 황교안 자유와혁신 대표, 김재연 진보당 대표 등이 잇따라 출마를 선언하며 다자 구도가 형성돼 있다.
아직 민주당은 선거연대에 거리를 두고 있다. 황명선 최고위원은 조 대표와 김 대표를 향해 “상대방에게 과도한 요구를 하기보다 연대와 협력을 (해야 한다)”라며 “우리 국민의 더 나은 삶을 위해 누가 더 잘할 수 있는지 서로 ‘잘하기 경쟁’을 하는 것이 마땅한 도리”라고 말했다.
울산 선거연대에 불똥이 튈 조짐이 나타나자 김상욱 민주당 울산시장 후보는 ‘후보자 주도 단일화’를 공개 요청했다. 김 후보는 국회 기자회견에서 “중앙당과 시당의 논의를 기다리되 그 결정이 지체된다면 울산의 (범진보) 세 후보가 직접 만나 울산시민의 뜻을 먼저 물어 결단하는 것이 마땅하다”며 “후보 간 직접 대화로 반드시 단일화를 이뤄내야 한다”고 강조했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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