조현 “발 묶인 우리 선박 26척, 호르무즈 통항 협상 진전”

외통위서 “이란·美에 협조 요청”

“이란에 통항료 지불은 검토 안해

휴전 연장될 가능성도 있다고 봐”

이스라엘과 갈등엔 “없다” 일축

조현 외교부 장관이 15일 국회 외교통일위원회 현안질의에서 답변하고 있다. 조 장관은 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척이 빠져나올 수 있도록 걸프협력회의(GCC) 6개국과 미국에 협조를 요청해 일부 진전이 있다고 밝혔다. 이병주 기자

정부가 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척이 휴전 기간 빠져나올 수 있도록 이란을 비롯한 걸프협력회의(GCC) 6개국과 미국에 협조를 요청했고, 진전이 있었다고 밝혔다. 다만 이란에 통항료를 지불하는 방안은 검토하지 않는다고 강조했다.



조현 외교부 장관은 15일 국회 외교통일위원회에 참석해 “휴전이 됐기 때문에 그사이 뭔가 하기 위해 우리가 26척 정보를 (중동) 인근국에 전달하고 선박의 안전과 (통항) 협조를 요청했다”며 “미국과도 선박 정보를 공유했고 빠져나올 때도 긴밀히 소통할 예정”이라고 설명했다. 그는 김기웅 국민의힘 의원이 ‘통항과 관련해 진전이 있다고 봐도 되느냐’고 묻자 “그렇다”고 답했다. 구체적으로 어떤 진전이 있는지는 설명하지 않았다. 통항료 지불 여부에 대해서는 “현재로선 이란에 대가를 지불하거나 미국이 이야기하는 것에 반하는 것은 계획에 없다”고 말했다. 한국 국적 선박이나 한국을 오가는 화물이 실린 배가 전쟁 발발 후 해협을 통과한 사례가 있는지에 대해서는 “아직 없다”고 밝혔다.



조 장관은 미국과 이란의 휴전이 연장될 가능성도 있다고 전망했다. 그는 미·이란이 휴전을 연장하며 협상을 이어갈 것이란 전망에 관해 “그럴 가능성이 있다”고 내다봤다. 미·이란 2차 협상 가능성에 대해서도 “곧 진행될 것이라는 보고를 재외공관망으로부터 듣고 있다”면서 “협상 성공 여부에 대해선 지금 예측하기 어렵다”고 했다. 양국 협상의 가장 큰 걸림돌인 농축 우라늄 문제에 관해서도 “합의에 이를 가능성이 있다”고 관측했다.



국민의힘 의원들은 최근 이재명 대통령이 엑스(X)에 이스라엘군의 전시 살해 관련 영상을 올린 것이 불필요한 외교적 갈등을 유발한다며 비판했다. 이에 대해 조 장관은 “이스라엘 측과 긴밀히 소통했고, 이스라엘도 이해하고 더는 후속 입장이 나온 것도 없고 그것으로 잘 마무리가 됐다”고 설명했다. 또 “박인호 (주이스라엘) 대사가 어느 행사에서 이스라엘 외무부 고위 인사를 만났는데 ‘한국 측 설명에 감사드린다’는 얘기를 들었다고 보고해 왔다”고 했다.



이 대통령의 게시물로 외교적 갈등이 생겼느냐는 이재강 민주당 의원 질문에는 “외교적 갈등은 없었다”고 말했다. 조 장관은 “국가원수가 이런 문제에 대해 입장을 밝힌 것은 무엇보다 우리 대한민국의 정체성과 연계가 있고, 보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것”이라고 부연했다. 그러나 이 대통령이 메시지를 올리기 전 자신과 상의한 바는 없다고 밝히며 대통령과 청와대 외교안보 참모진 간 소통이 있었을 것으로 추측했다.



김상욱 민주당 의원이 ‘이 대통령의 메시지가 외교적 실리가 있느냐’고 묻자 “분명히 있겠으나 당장 어떤 실리를 가져올 것이라고 말하기 굉장히 어렵다”며 “분쟁의 평화적 해결 원칙 등을 강조한 것으로 우리는 설명하고 있다”고 답했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척이 휴전 기간 빠져나올 수 있도록 이란을 비롯한 걸프협력회의(GCC) 6개국과 미국에 협조를 요청했고, 진전이 있었다고 밝혔다. 다만 이란에 통항료를 지불하는 방안은 검토하지 않는다고 강조했다.조현 외교부 장관은 15일 국회 외교통일위원회에 참석해 “휴전이 됐기 때문에 그사이 뭔가 하기 위해 우리가 26척 정보를 (중동) 인근국에 전달하고 선박의 안전과 (통항) 협조를 요청했다”며 “미국과도 선박 정보를 공유했고 빠져나올 때도 긴밀히 소통할 예정”이라고 설명했다. 그는 김기웅 국민의힘 의원이 ‘통항과 관련해 진전이 있다고 봐도 되느냐’고 묻자 “그렇다”고 답했다. 구체적으로 어떤 진전이 있는지는 설명하지 않았다. 통항료 지불 여부에 대해서는 “현재로선 이란에 대가를 지불하거나 미국이 이야기하는 것에 반하는 것은 계획에 없다”고 말했다. 한국 국적 선박이나 한국을 오가는 화물이 실린 배가 전쟁 발발 후 해협을 통과한 사례가 있는지에 대해서는 “아직 없다”고 밝혔다.조 장관은 미국과 이란의 휴전이 연장될 가능성도 있다고 전망했다. 그는 미·이란이 휴전을 연장하며 협상을 이어갈 것이란 전망에 관해 “그럴 가능성이 있다”고 내다봤다. 미·이란 2차 협상 가능성에 대해서도 “곧 진행될 것이라는 보고를 재외공관망으로부터 듣고 있다”면서 “협상 성공 여부에 대해선 지금 예측하기 어렵다”고 했다. 양국 협상의 가장 큰 걸림돌인 농축 우라늄 문제에 관해서도 “합의에 이를 가능성이 있다”고 관측했다.국민의힘 의원들은 최근 이재명 대통령이 엑스(X)에 이스라엘군의 전시 살해 관련 영상을 올린 것이 불필요한 외교적 갈등을 유발한다며 비판했다. 이에 대해 조 장관은 “이스라엘 측과 긴밀히 소통했고, 이스라엘도 이해하고 더는 후속 입장이 나온 것도 없고 그것으로 잘 마무리가 됐다”고 설명했다. 또 “박인호 (주이스라엘) 대사가 어느 행사에서 이스라엘 외무부 고위 인사를 만났는데 ‘한국 측 설명에 감사드린다’는 얘기를 들었다고 보고해 왔다”고 했다.이 대통령의 게시물로 외교적 갈등이 생겼느냐는 이재강 민주당 의원 질문에는 “외교적 갈등은 없었다”고 말했다. 조 장관은 “국가원수가 이런 문제에 대해 입장을 밝힌 것은 무엇보다 우리 대한민국의 정체성과 연계가 있고, 보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것”이라고 부연했다. 그러나 이 대통령이 메시지를 올리기 전 자신과 상의한 바는 없다고 밝히며 대통령과 청와대 외교안보 참모진 간 소통이 있었을 것으로 추측했다.김상욱 민주당 의원이 ‘이 대통령의 메시지가 외교적 실리가 있느냐’고 묻자 “분명히 있겠으나 당장 어떤 실리를 가져올 것이라고 말하기 굉장히 어렵다”며 “분쟁의 평화적 해결 원칙 등을 강조한 것으로 우리는 설명하고 있다”고 답했다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지