수도권 6만가구 푼다… “공급 속도전” 본격화
왕숙·창릉 등 3기 신도시 착공
상반기 1만 착공, 연말 쏠림 방지
정부가 올해 수도권 내 6만 가구 이상 공공주택 착공을 추진한다. 1만 가구에 대해서는 올해 상반기 조기 착공하는 게 목표다.
국토교통부는 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH) 등과 수도권 공공주택 공급 상황을 점검한 결과 지난해 9·7 부동산 공급대책 계획대로 3기 신도시 1만8200가구를 포함 6만2000가구를 올해 착공하겠다고 15일 밝혔다. 2020년 6만5000가구 공급 이후 최대 규모다. 최근 5년 평균 물량인 3만 가구의 2배 수준이다.
3기 신도시별 물량은 남양주 왕숙1·2 9136가구, 고양 창릉 3706가구, 인천 계양 2811가구, 부천 대장 1507가구, 하남 교산 1100가구 등이다. 규모는 작지만 서울과 수도권 중심이라 관심을 받고 있는 서울 서초 성뒤마을(900가구), 성남낙생(1148가구), 성남복정(735가구), 동탄2(1474가구) 등도 착공 대상이다.
착공 시점도 조정한다. 그간 통상 연말에 착공이 집중됐었다면 올해는 물량을 분산시켜 약 16%인 1만 가구를 상반기에 착공하기로 했다. 착공 전 단계인 부지 조성과 보상 목표도 설정하고 관리해 착공 지연을 최소화하고 공사 착수 시기도 최대한 당기기로 했다.
사업 기간이 당겨진 곳도 있다. 서리풀 1지구는 기후에너지환경부 협의 기간을 줄여 지구 지정을 당초 계획보다 4개월 앞당긴 지난 2월 완료했다. 하남 교산은 송전선로를 임시 이설해 8개 블록(3000가구) 착공 시기를 최대 3년 당겼다.
내년엔 7만 가구 이상 착공을 추진할 계획이다. 김이탁 국토부 1차관은 “주택 공급 속도를 높이는 것이 무엇보다 중요하고 성과로 증명하겠다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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