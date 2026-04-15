‘이란 전쟁’에 웃는 러시아… 하루 1조 뜻밖의 ‘오일 특수’
3월 석유 수출 수입 2배로 ‘껑충’
재정 부담 덜어…제재 부활은 변수
이란 전쟁으로 러시아가 매일 1조원에 가까운 석유 수출 수입을 거둔 것으로 나타났다. 우크라이나 전쟁으로 재정적자에 시달리는 러시아 입장에선 뜻하지 않은 ‘전쟁 특수’다. 다만 우크라이나가 드론으로 주요 에너지 시설에 대한 공격을 늘리고 미국이 러시아산 원유 제재 유예를 연장하지 않아 수출 여건이 악화될 가능성도 있다.
뉴욕타임스(NYT)는 14일(현지시간) 러시아의 원유·정제유 수출 수입이 2월 97억 달러(약 14조3000억원)에서 3월 190억 달러(약 28조원)로 2배 정도 증가했다고 보도했다. 하루에 약 1조원씩 벌어들인 셈이다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 실제로 러시아산 원유 가격은 같은 기간 국제 유가 상승 영향으로 배럴당 46달러에서 78달러로 급등했다.
석유 수입 증가는 우크라이나 전쟁 등으로 재정 압박이 커진 러시아 입장에선 숨구멍 역할을 할 것으로 예측된다. 러시아 재무부에 따르면 올해 1분기 재정 적자는 600억 달러(약 88조4000억원)를 넘어서 연간 예상 폭을 초과했다.
시장에선 이달에도 비슷한 흐름이 이어질 것으로 보고 있다. 블룸버그통신은 이날 러시아가 또 한 번의 ‘석유 세수 횡재’를 맞이할 것이라고 전망했다. 글로벌 에너지·원자재 가격 분석 기관 아거스미디어에 따르면 러시아의 대표 수출 유종인 우랄유는 4월 1~13일 동안 배럴당 평균 106.30달러(약 15만6000원)를 기록했다. 3월 대비 42% 급증한 것이다.
루블화 기준으로 계산할 경우 세수 증가 효과는 더욱 두드러진다. 환율 상승까지 겹치면서 동일한 유가 상승이라도 루블로 환산된 세수는 훨씬 더 크게 증가한다고 블룸버그는 설명했다. 3월 우랄유 평균 가격은 6191루블(약 12만1400원)까지 상승해 현 추세가 유지될 경우 4월에는 8300루블(약 16만2000원)에 이를 것으로 예상된다. 우크라이나 침공 직후인 2022년 3월 이후 최고 수준이다.
다만 러시아는 자국 석유 인프라를 겨냥한 우크라이나의 공격에도 노출돼 있다. 최근 드론 공격으로 원유 수출 거점인 주요 항만과 에너지 시설이 잇따라 타격을 받으며 수출 차질과 비용 증가는 불가피해졌다. IEA는 “항만과 에너지 인프라 손상으로 인해 러시아의 생산량이 1분기 초보다 더 늘어나기는 어렵다”고 전망했다.
미국의 제재 유예 종료도 변수다. 이날 로이터통신은 미국이 이란산 원유와 함께 지난 11일 만료된 러시아산 원유에 대한 제재 면제 조치도 연장하지 않았다고 전했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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