“‘당근마켓’서 차 샀어요” 사고 낸 부산 고교생
20대 지인 명의 빌려 차량 등록
무면허 10대 5명, 경주 벌인 듯
무면허 10대 고등학생들이 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 차량을 구매한 뒤 도로에서 운전하다 사고를 낸 사실이 뒤늦게 알려졌다. 개인 간 거래 과정에서 신분 확인 절차가 미흡한 점이 악용된 것으로 파악됐다.
15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 2시38분쯤 금정구 체육공원로에서 에쿠스 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)이 함께 주행하던 중 교통사고가 발생했다. 2차로에서 1차로로 진입하던 에쿠스를 피하려던 SUV가 중앙선을 넘어 가로수를 들이받은 것으로 조사됐다.
사고 당시 두 차량에는 10대 학생 5명이 나눠 타고 있었다. 모두 선후배 관계인 것으로 확인됐다. 이들은 면허 없이 차량을 번갈아 운전하며 고속으로 차선을 넘나드는 등 위험한 주행을 이어간 것으로 파악됐다. 일행 간 경주를 벌인 정황도 일부 드러났다.
에쿠스 차량은 고등학생 A군이 지난 2월 ‘당근마켓’을 통해 350만원에 구매한 것으로 조사됐다. 해당 차량은 20대 지인 명의로 등록된 상태였다. SUV는 무면허 상태인 중학생 B군이 운전했으며, 차량은 동승자의 부모 소유인 것으로 전해졌다. 청소년이 별다른 제약 없이 차량을 취득할 수 있는 구조가 확인되면서 관리 사각지대에 대한 우려가 나오고 있다. 범죄자가 도주 수단이나 범행에 활용하기 위해 차량을 손쉽게 확보할 수 있다는 점에서도 보완책 마련이 필요하다는 지적이다.
경찰은 무면허 운전과 명의대여 등 위법 여부를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “확인해야 할 부분이 많아서 조사를 진행 중”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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