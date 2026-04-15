소녀상 모욕한 美 유튜버, 1심 징역 6개월·법정구속
일본군 위안부 피해자를 기리는 ‘평화의 소녀상’에 입을 맞추는 등 기행을 벌여온 미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘·27·사진)가 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다.
서울서부지법 형사1단독 박지원 재판장은 15일 업무방해, 경범죄처벌법 위반, 성폭력처벌특별법상 허위영상물 반포 등 혐의를 받는 소말리에게 징역 6개월과 구류 20일을 선고했다. 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 5년간 취업제한 명령도 내렸다. 소말리는 이날 재킷 가슴에 미국·이스라엘 국기 배지를 달고 법원에 등장했다.
소말리는 2024년 10월 서울 마포구의 한 편의점에서 노래를 크게 틀고 컵라면 국물을 테이블에 쏟는 등 업무를 방해한 혐의를 받는다. 놀이공원에서 승객이 놀이기구에 탑승하지 못하도록 방해한 혐의, 외설적 영상을 온라인으로 송출한 혐의 등으로도 기소됐다. 검찰은 소말리에게 징역 3년과 벌금 15만원을 구형했다.
재판부는 “유튜브 방송을 통해 수익을 얻기 위해 불특정 다수를 상대로 반복적 범행을 저지르면서 범행 상황을 방송하는 등 법질서를 무시하는 정도가 심각하고 유사 범행을 야기할 우려가 있다”고 판시했다. 다만 평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 행위는 이날 재판 대상에 포함되지 않았다.
임송수 기자
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