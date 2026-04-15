대전 늑대 수색 와중에… 야생 멧돼지 도심 출몰에 놀란 세종
2마리, 아파트상가·기숙사 유리 깨
곳곳 누비다 포획망 피해 도주
“야생동물 피해 연간 수백 건 접수”
세종시 아파트 단지 주변에 야생 멧돼지가 출몰해 유리창을 깨는 등 피해를 입히고 도주한 사건이 발생했다. 동물원을 탈출한 늑대 수색이 한창인 대전에 이어 인근 세종에서는 멧돼지 포획 작전이 본격화한 모습이다.
‘멧돼지 2마리가 돌아다닌다’는 신고가 15일 오전 7시쯤부터 대평동과 보람동, 소담동, 집현동 등 아파트 단지 일대에서 빗발쳤다. 1시간 동안 30여건의 신고가 소방 등에 접수됐다.
경찰과 소방, 행정 당국은 등교 시간대 사고가 발생하지 않도록 33명을 투입해 멧돼지 포획 작전을 진행했다. 하지만 날쌘 멧돼지를 잡기는 쉽지 않았다. 대형견 크기의 멧돼지들은 도심 곳곳을 누비다가 괴화산으로 도주한 것으로 파악됐다.
다행히 멧돼지로 인한 인명 피해는 없었지만 재산 피해가 나타났다. 보람동 아파트 주변 상가 유리창과 한국개발연구원 기숙사 유리창(사진)이 파손됐다.
세종시는 멧돼지가 출몰한 아파트 관리사무소 안내와 재난안전문자를 통해 시민들에게 멧돼지를 주의하라고 당부했다. 또 출근길 차량 운행 시 멧돼지와 충돌할 수 있으니 주의해달라고 덧붙였다.
세종에서는 멧돼지 출몰이 끊이지 않고 있다. 세종소방본부에 따르면 최근 3년간 접수된 멧돼지 출몰 신고 건수는 2023년 18건, 2024년 16건, 2025년 20건이다. 시에 들어온 멧돼지를 포함한 유해야생동물 피해 신고 건수는 2024년 361건, 2025년 360건 등 연간 수백 건에 달한다.
2024년 1월에는 세종시 전동면에서 밭일하던 60대 남성이 멧돼지 공격을 받고 중상을 입었다. 세종시 반곡동 주민 박모(35)씨는 “출근길에 멧돼지가 출몰했다는 안내 문자를 받고 혹시 멧돼지를 마주치면 어쩌나 걱정스러웠다”고 말했다.
시는 도심 주변 산에서 서식하는 멧돼지 출몰로 인한 시민 안전 위협과 농작물 피해를 예방하기 위해 매년 봄과 가을 유해조수구제단(구제단)을 투입한다. 원수산과 전월산 등을 중심으로 멧돼지 포획 작전을 진행해왔다. 최근 2년간 466마리의 멧돼지를 포획하는 성과도 냈다.
하지만 세종시는 보험 문제로 도심지 포획 활동을 적극적으로 펴기는 어렵다고 설명했다. 시 관계자는 “멧돼지를 포획할 때 총기나 사냥개 등을 사용해야 하는데 사람이 많은 도심지나 등산로 등에서 (포획 활동 중) 인명피해가 발생하면 수렵배상책임보험 적용이 안 된다”며 “구제단에 지급되는 보조금 규모도 적은데 보험 적용까지 어려운 상황이어서 포획 활동에 부담이 크다”고 말했다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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