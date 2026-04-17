인류의 희망 북극 국제종자저장고

[책과 길]

미래를 지키는 씨앗 금고

메건 클렌더넌 글·브리트니 치체세 그림

김인경 옮김

책과콩나무, 40쪽, 1만4000원



북극점에서 1300㎞ 떨어진 노르웨이의 작은 섬에 위치한 이곳은 전쟁이나 무기가 닿지 못하는 곳, 지진이 일어나고 불이 나도 안전한 곳, 심지어 소행성이 떨어져도 끄떡없는 곳이다. 바로 전 세계 식량 자원을 안전하게 보관하는 스발바르 국제종자저장고다. 북극의 영하 18도 동토 아래에는 인류의 마지막 희망인 5억8000만개의 씨앗이 잠들어 있다.



씨앗은 단순한 먹거리의 출발점이 아니라 생물 다양성과 인류의 생존을 지탱하는 핵심 자원. 또 오랜 시간 이어져 온 인류의 삶과 시간을 간직하고 있다. 책에는 극한의 환경을 극복하고 터널을 만든 과학자와 기술자의 헌신, 그리고 세계 각지에서 모인 씨앗들이 안착하기까지의 여정이 펼쳐진다. 또한 몇몇 작물에 의존하는 현대 사회에서 생물 다양성을 지키는 일이 곧 인류의 생존과 직결된다는 묵직한 메시지를 던진다. 씨앗을 지킨다는 것은 ‘미래를 향한 약속’이다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 북극점에서 1300㎞ 떨어진 노르웨이의 작은 섬에 위치한 이곳은 전쟁이나 무기가 닿지 못하는 곳, 지진이 일어나고 불이 나도 안전한 곳, 심지어 소행성이 떨어져도 끄떡없는 곳이다. 바로 전 세계 식량 자원을 안전하게 보관하는 스발바르 국제종자저장고다. 북극의 영하 18도 동토 아래에는 인류의 마지막 희망인 5억8000만개의 씨앗이 잠들어 있다.씨앗은 단순한 먹거리의 출발점이 아니라 생물 다양성과 인류의 생존을 지탱하는 핵심 자원. 또 오랜 시간 이어져 온 인류의 삶과 시간을 간직하고 있다. 책에는 극한의 환경을 극복하고 터널을 만든 과학자와 기술자의 헌신, 그리고 세계 각지에서 모인 씨앗들이 안착하기까지의 여정이 펼쳐진다. 또한 몇몇 작물에 의존하는 현대 사회에서 생물 다양성을 지키는 일이 곧 인류의 생존과 직결된다는 묵직한 메시지를 던진다. 씨앗을 지킨다는 것은 ‘미래를 향한 약속’이다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지