고용률 역대 최고라는데… 청년층만 비껴갔다

유일 하락… 취업자 41개월째 감소

20대 초반, 6년만 30%대로 추락

양질 일자리↓·경력직 선호 여전



고용시장 훈풍이 청년층에는 닿지 않는 흐름이 이어지고 있다. 전체 고용률은 통계 작성 이래 최고치를 찍었지만 20대 초반 고용률은 6년 만에 30%대로 추락하며 극명한 온도 차를 보였다.



국가데이터처가 15일 발표한 ‘3월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2879만5000명으로 1년 전보다 20만6000명 증가했다. 15~64세 고용률은 69.7%로 1989년 관련 통계 작성 이래 3월 기준 최고치다. 15세 이상 전체 고용률도 62.7%로 1982년 7월 월간 통계 작성 이후 가장 높은 수준이다.



그러나 청년 고용은 여전히 부진하다. 청년층(15~29세) 고용률은 43.6%로 전년 동월 대비 0.9% 포인트 하락했다. 전 연령대 가운데 유일한 하락세다. 청년층 취업자 수 역시 14만7000명 줄어 2022년 11월부터 41개월째 감소세다. 김태웅 재정경제부 인력정책과장은 “1% 포인트에 가까운 청년 고용률 하락은 정부도 무겁게 보고 청년 뉴딜 정책 등을 통해 대응할 방침”이라고 말했다.



노동시장 신규 진입층으로 분류되는 20~24세 고용률은 더 악화했다. 1년 전보다 2.5% 포인트 떨어진 39.8%였다. 20대 초반 고용률이 40%를 밑돈 건 2020년 3월(38.6%) 이후 6년 만이다. 김 과장은 “(청년층 일자리 감소는) 양질의 일자리 자체가 감소하는 것에 더해 에코붐 세대(1991~1996년생) 유입으로 경쟁 심화, 경력직 수시 채용 확대에 따른 노동시장 미스매치 등이 복합적으로 작용하고 있다”고 짚었다.



중동 전쟁 여파는 고용 시장에 본격적으로 드러나지는 않은 것으로 분석된다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “고용은 산업생산이나 물가와 달리 반영이 느린 지표라 중동 상황이 구체적인 수치로 나타나지는 않았다”고 말했다.



다만 내수를 보여주는 도소매업, 숙박·음식점업은 약세를 보였다. 도소매업 취업자는 1만8000명 줄어 지난해 4월 이후 11개월 만에 감소 전환했다. 숙박·음식점업(-2000명)은 11월부터 5개월 연속 감소세다. 최근 소비심리가 주춤한 흐름도 일부 반영된 것으로 보인다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 300 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 고용시장 훈풍이 청년층에는 닿지 않는 흐름이 이어지고 있다. 전체 고용률은 통계 작성 이래 최고치를 찍었지만 20대 초반 고용률은 6년 만에 30%대로 추락하며 극명한 온도 차를 보였다.국가데이터처가 15일 발표한 ‘3월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2879만5000명으로 1년 전보다 20만6000명 증가했다. 15~64세 고용률은 69.7%로 1989년 관련 통계 작성 이래 3월 기준 최고치다. 15세 이상 전체 고용률도 62.7%로 1982년 7월 월간 통계 작성 이후 가장 높은 수준이다.그러나 청년 고용은 여전히 부진하다. 청년층(15~29세) 고용률은 43.6%로 전년 동월 대비 0.9% 포인트 하락했다. 전 연령대 가운데 유일한 하락세다. 청년층 취업자 수 역시 14만7000명 줄어 2022년 11월부터 41개월째 감소세다. 김태웅 재정경제부 인력정책과장은 “1% 포인트에 가까운 청년 고용률 하락은 정부도 무겁게 보고 청년 뉴딜 정책 등을 통해 대응할 방침”이라고 말했다.노동시장 신규 진입층으로 분류되는 20~24세 고용률은 더 악화했다. 1년 전보다 2.5% 포인트 떨어진 39.8%였다. 20대 초반 고용률이 40%를 밑돈 건 2020년 3월(38.6%) 이후 6년 만이다. 김 과장은 “(청년층 일자리 감소는) 양질의 일자리 자체가 감소하는 것에 더해 에코붐 세대(1991~1996년생) 유입으로 경쟁 심화, 경력직 수시 채용 확대에 따른 노동시장 미스매치 등이 복합적으로 작용하고 있다”고 짚었다.중동 전쟁 여파는 고용 시장에 본격적으로 드러나지는 않은 것으로 분석된다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “고용은 산업생산이나 물가와 달리 반영이 느린 지표라 중동 상황이 구체적인 수치로 나타나지는 않았다”고 말했다.다만 내수를 보여주는 도소매업, 숙박·음식점업은 약세를 보였다. 도소매업 취업자는 1만8000명 줄어 지난해 4월 이후 11개월 만에 감소 전환했다. 숙박·음식점업(-2000명)은 11월부터 5개월 연속 감소세다. 최근 소비심리가 주춤한 흐름도 일부 반영된 것으로 보인다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지