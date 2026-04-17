주눅든 아이들의 세상 향한 날개짓
[책과 길]
난 행복한 나비
알렉스 라티머 글·그림, 도은선 옮김
제이픽, 40쪽, 1만7000원
초록 잎사귀 위, 열 마리의 애벌레 중 아홉 마리는 “얼마나 화려한 나비가 될까”를 상상하며 오지 않은 내일에만 집착한다. 반면 주인공 프랭크는 따뜻한 햇살과 맛있는 잎사귀가 있는 ‘오늘’을 온전히 즐긴다.
마침내 찾아온 날개돋이의 날, 화려한 무늬를 갖게 된 친구들은 서로를 비교하며 실망감에 짓눌려 꼼짝도 하지 못한다. 하지만 수수한 갈색 날개를 가진 프랭크는 거침없이 하늘로 솟구친다. 그에게 날개는 뽐내기 위한 장식이 아니라 넓은 세상을 향한 선물이었다.
책은 남과 비교하느라 정작 자신의 날개를 펴지 못하는 아이들에게 ‘있는 그대로의 나’를 사랑하는 법을 유쾌하게 전한다. 사회정서학습(SEL)과 자기 몸 긍정주의의 핵심 메시지가 프랭크의 힘찬 날갯짓 속에 자연스럽게 녹아 있다. 나비의 변태 과정을 재치 있게 담아내 과학 교과와 연계한 학습 효과도 놓치지 않는다.
맹경환 선임기자
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