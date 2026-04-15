33년 만에 만난 이스라엘·레바논, 실효성은 글쎄
1948년 이스라엘 건국 이후 사실상 전쟁 상태를 이어온 이스라엘과 레바논이 14일(현지시간) 미국 중재 아래 33년 만에 고위급 회담을 갖고 직접 협상하기로 합의했다.
로이터통신은 이날 마코 루비오 미 국무장관이 워싱턴DC 국무부 청사에서 주재한 3자 회담에 나다 하마데 모아와드 주미 레바논대사, 예키엘 라이터 주미 이스라엘대사 등이 참석했다고 보도했다. 레바논과 이스라엘 사이에 고위급 회담이 열린 건 1993년 이후 처음이다. 2시간 정도 회담 후 미 국무부는 성명을 내고 “상호 합의된 시기와 장소에서 직접 협상을 개시하는 데 모든 당사자가 합의했다”면서 “미국은 양국의 이 역사적 이정표를 축하하고, 향후 협상과 레바논 정부의 무력 독점권 회복 및 이란의 과도한 영향력 종식 계획을 지지한다”고 말했다.
이어 “적대행위 중단에 대한 어떤 합의도 반드시 미국 중재하에 양국 정부 간 도출돼야 하며 별도의 경로로 이뤄져선 안 된다”고 덧붙였다. 뉴욕타임스는 “레바논에 대한 이란의 지속적인 영향력 행사를 용납하지 않겠다는 뜻을 분명히 하는 것”이라고 전했다.
다만 현재 교전 양상이 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 충돌이라는 점에서 양국 간 협상이 실효성이 있을지 의문도 제기된다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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