엘리트 교육에 어긋난 지식인의 삶
[책과 길]
살인자의 정신
올스턴 체이스 지음, 김현우 옮김
글항아리, 584쪽, 3만2000원
1996년 미국 몬태나주 오두막에서 체포된 ‘유나보머’ 테드 카진스키. IQ 167의 천재이자 버클리 캘리포니아대 수학 교수였던 그는 18년간 16차례 우편물 폭탄을 보내 3명을 살해했다. 그의 은신처는 수천 권의 책으로 가득했지만 그 지식은 인류를 향한 정교한 증오의 도구였다.
카진스키는 “과학기술이 개인의 자유를 말살할 것”이라는 이념에 매몰돼 있었다. 수학적 이분법에 갇힌 그에게 도덕은 비과학적 영역일 뿐이었다. 저자는 특히 카진스키가 하버드대 재학 시절 참여했던 헨리 머리 교수의 ‘스트레스 논쟁’ 실험에 주목한다. 피실험자의 신념을 모욕하며 공격성을 측정했던 가혹한 실험은 소외된 천재의 내면에 깊은 증오를 심었다. 당시 미국 대학가의 ‘절망의 문화’와 개인의 심리적 내상이 결합하면서 카진스키는 기술 문명을 파괴해야 한다는 극단적 허무주의로 나아갔다.
저자는 카진스키와 비슷한 학문적 길을 걷고 몬태나 야생으로 은둔했던 자신의 삶을 대조하며 묻는다. “왜 누군가는 살인자가 되고, 누군가는 선을 넘지 않았는가.” 책은 한 범죄자의 기록을 넘어 인간을 수단화한 지식 체계와 이념이 어떻게 현실을 왜곡하고 파멸로 이끄는지 날카롭게 파고든다. 지성이 공감과 결별할 때 발생하는 폭력을 향한 경고다.
맹경환 선임기자
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