취업 잘되는 분야 중심으로 교육과정 개편
[자립준비청년에 희망 디딤돌을] 온라인 광고·SW 개발 등 정원 늘려
자립준비청년은 보호 기간이 종료되면 홀로서기를 위해 남들보다 일찍 취업전선에 뛰어들어야 한다. 그렇지만 이들에게 주어지는 진로 탐색이나 취업 준비 기회는 매우 부족한 실정이다. 삼성희망디딤돌 2.0에서는 이런 문제를 해결하기 위해 올해 취업 성과가 우수한 영역 중심으로 직무교육과정을 개편했다.
삼성 관계자는 15일 “지난해 10개였던 희망디딤돌 직무교육과정을 올해 8개로 줄여 효율화를 꾀하면서도 전체 정원은 180명을 유지해 운영할 방침”이라고 밝혔다. 지난해 취업 실적이 좋았던 온라인 광고·홍보 실무자 과정, 소프트웨어(SW) 개발자 과정의 정원이 올해 10명씩 늘어났다. 전자·정보기술(IT) 제조 기술자, 공조냉동 기술자 과정의 정원도 각각 5명 늘었다.
올해 정원이 40명으로 가장 많은 소프트웨어 개발자 과정은 3~6개월가량의 과정별 교육을 받는다. 파이선, 자바 등 프로그래밍 언어와 웹·애플리케이션 개발 기초 등을 배운다. 이를 토대로 정보처리기능사나 코딩 관련 자격증을 취득해 IT 기업 개발자 취직을 목표로 할 수 있다.
유망 분야로 꼽히는 공조냉동 기술자 과정에서는 냉동 열역학 등 관련 이론부터 기계 설치 및 유지 보수 등 현장 실습까지 두루 배운다. 이를 통해 공조냉동기계기능사 자격증을 취득하면 건물 설비 관리나 냉난방공조(HVAC) 관련 기업에 취업할 수 있다.
10명의 소수정예로 선발되는 중공업 선박제조 기술자 과정은 두 달간 삼성중공업 주관하에 선체 제작·용접·조립 등 실습 교육을 받는다. 이후 선체 조립이나 용접 기능 관련 자격증을 따고 중공업 제조직, 용접·배관 기술직 등의 취업을 노릴 수 있다.
희망디딤돌 지원을 받아 사회에서 건강한 성인으로 자리 잡은 청년들로 구성된 ‘돌선배 멘토단’도 다음 달 선발된다. 이들은 예비 자립준비청년을 돕는 멘토 역할을 할 예정이다. 17~25세 보호 아동을 대상으로 하는 ‘진로코칭캠프’도 지난해 42명에서 올해 50명으로 확대해 오는 8월부터 10월까지 석 달간 운영한다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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