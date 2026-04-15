트럼프 “종이호랑이” 조롱에 ‘유럽형 나토’ 구축 힘 얻어
‘그린란드 위협’ 이후 獨 입장 바꿔
도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 “종이호랑이”라고 조롱당한 북대서양조약기구(NATO·나토) 내부에서 미국 의존도를 낮춰야 한다는 목소리가 커지고 있다. 트럼프 대통령이 반복적으로 나토 탈퇴를 언급한 만큼 미국 없는 나토에 선제적으로 대비해야 한다는 주장이다.
월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지시간) 미국이 나토에서 철수하더라도 기존 체제를 활용해 방어력을 유지하는 ‘유럽형 나토’ 계획이 독일의 지지를 얻으며 힘을 얻고 있다고 보도했다. 나토 지휘·통제 직책에 더 많은 유럽인을 배치하고 미국의 군사 지원을 유럽 자원으로 대체하는 게 계획의 핵심이다.
WSJ에 따르면 이 계획은 트럼프가 그린란드 강제 병합을 위협한 후 본격화됐다. 프랑스 주도의 유럽 국방주권 강화에 반대해온 독일이 입장을 바꿔 힘을 얻은 것으로 전해졌다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 트럼프 행정부 출범 후 미국의 동맹에 대한 신뢰가 약화됐다고 판단한 것으로 알려졌다. 영국 프랑스뿐만 아니라 북유럽 국가들도 공감대를 형성했다고 WSJ는 전했다.
유럽은 이란전쟁 종전 후 호르무즈 해협 통항권을 확보하기 위한 준비에도 나섰다. WSJ는 영국 프랑스 등이 기뢰 제거함과 군함 파견 등을 포함한 국가 연합 계획을 마련 중이라고 보도했다. 종전 후 해운사들이 해협을 안전하게 이용할 수 있도록 지원하는 방안이다. 계획에는 해협에 묶인 선박의 이탈을 지원하고 기뢰 제거 작전을 통해 항로를 확보한 뒤 구축함 등으로 호위·감시 체계를 갖추는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 한국 정부도 관련국과 소통 중으로 구체적인 의제·일정을 고려해 참석을 검토할 계획이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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