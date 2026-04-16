‘14년 왕조’ 위성우 물러났다

女농구 우리은행 새사령탑 전주원

위성우, 총감독으로 후방 지원키로

지난 12일 WKBL 플레이오프 3차전에서 작전을 상의하는 아산 우리은행의 전주원(왼쪽)과 위성우. WKBL 제공

여자프로농구 WKBL에서 ‘왕조’를 구축했던 아산 우리은행이 14년 만에 사령탑 교체를 단행했다. 우리은행의 황금기를 이끈 전주원 수석코치가 감독으로 승격해 팀 지휘봉을 잡는다. 올 시즌을 끝으로 계약이 만료된 위성우 감독은 총감독으로 물러났다.



우리은행은 15일 전주원 감독을 신임 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 전 감독의 계약 기간은 2029년 5월까지 3년이다. 구단은 “전 감독은 팀 시스템에 대한 이해와 선수단 장악력, 코칭 경험을 두루 갖춘 지도자”라며 “내부 승격을 통해 조직의 안정성을 유지하는 동시에 새로운 변화를 이끌 적임자로 판단했다”고 선임 배경을 밝혔다.



전 감독은 현역 시절 한국 여자농구를 대표하는 포인트가드로 활약했다. 한 차례 은퇴를 선언했다가 코트에 복귀해 2011년까지 21년 동안 선수 생활을 하며 총 10차례 어시스트왕에 올랐다. 인천 신한은행 코치로 지도자의 길에 접어든 그는 2012년부터 위 감독과 우리은행에서 호흡을 맞추며 전성기를 열었다. 두 지도자는 지난 14년간 우리은행의 통합 6연패, 정규리그 우승 10회, 챔피언결정전 우승 8회, 14시즌 연속 플레이오프 진출 등의 화려한 업적을 함께 쌓았다.



전 감독은 “훌륭한 팀을 이끌 기회를 주셔서 감사드린다. 그동안 함께해온 선수들과의 신뢰를 바탕으로 팀이 다시 최고의 자리에 오를 수 있도록 책임감을 가지고 준비하겠다”는 소감을 밝혔다. 다음 시즌 WKBL에선 전 감독과 박정은 부산 BNK 감독, 최윤아 신한은행 감독 등 3명의 여성 사령탑이 활동하게 됐다.



WKBL 대표 명장이자 역대 최장수 사령탑이었던 위 감독은 구단의 만류에도 불구하고 본인 의지에 따라 자리를 내려놨다. 우리은행 총감독을 맡게 된 그는 일종의 고문 역할을 하며 코칭스태프 육성, 선수단 경기력 강화 등 후방에서 팀 운영에 힘을 보탤 예정이다.



위 감독은 우리은행 사령탑을 지낸 기간 정규리그 통산 340승 112패의 압도적 성적을 남겼다. 2016-2017시즌 리그 역대 최고 승률(94.3%·33승 2패), 플레이오프 통산 최다 36승(19패) 등 기록을 세우고 10번의 지도자상을 받았다.



우리은행은 올 시즌 주축 선수들이 줄부상을 당하는 악재를 이겨내고 정규리그 4위로 플레이오프에 턱걸이했다. 그러나 우승 후보 청주 KB와의 플레이오프에서 3전 전패를 당하며 봄 농구를 마쳤다. 우리은행은 사령탑 교체를 계기로 본격적인 세대교체 작업에 착수할 전망이다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여자프로농구 WKBL에서 ‘왕조’를 구축했던 아산 우리은행이 14년 만에 사령탑 교체를 단행했다. 우리은행의 황금기를 이끈 전주원 수석코치가 감독으로 승격해 팀 지휘봉을 잡는다. 올 시즌을 끝으로 계약이 만료된 위성우 감독은 총감독으로 물러났다.우리은행은 15일 전주원 감독을 신임 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 전 감독의 계약 기간은 2029년 5월까지 3년이다. 구단은 “전 감독은 팀 시스템에 대한 이해와 선수단 장악력, 코칭 경험을 두루 갖춘 지도자”라며 “내부 승격을 통해 조직의 안정성을 유지하는 동시에 새로운 변화를 이끌 적임자로 판단했다”고 선임 배경을 밝혔다.전 감독은 현역 시절 한국 여자농구를 대표하는 포인트가드로 활약했다. 한 차례 은퇴를 선언했다가 코트에 복귀해 2011년까지 21년 동안 선수 생활을 하며 총 10차례 어시스트왕에 올랐다. 인천 신한은행 코치로 지도자의 길에 접어든 그는 2012년부터 위 감독과 우리은행에서 호흡을 맞추며 전성기를 열었다. 두 지도자는 지난 14년간 우리은행의 통합 6연패, 정규리그 우승 10회, 챔피언결정전 우승 8회, 14시즌 연속 플레이오프 진출 등의 화려한 업적을 함께 쌓았다.전 감독은 “훌륭한 팀을 이끌 기회를 주셔서 감사드린다. 그동안 함께해온 선수들과의 신뢰를 바탕으로 팀이 다시 최고의 자리에 오를 수 있도록 책임감을 가지고 준비하겠다”는 소감을 밝혔다. 다음 시즌 WKBL에선 전 감독과 박정은 부산 BNK 감독, 최윤아 신한은행 감독 등 3명의 여성 사령탑이 활동하게 됐다.WKBL 대표 명장이자 역대 최장수 사령탑이었던 위 감독은 구단의 만류에도 불구하고 본인 의지에 따라 자리를 내려놨다. 우리은행 총감독을 맡게 된 그는 일종의 고문 역할을 하며 코칭스태프 육성, 선수단 경기력 강화 등 후방에서 팀 운영에 힘을 보탤 예정이다.위 감독은 우리은행 사령탑을 지낸 기간 정규리그 통산 340승 112패의 압도적 성적을 남겼다. 2016-2017시즌 리그 역대 최고 승률(94.3%·33승 2패), 플레이오프 통산 최다 36승(19패) 등 기록을 세우고 10번의 지도자상을 받았다.우리은행은 올 시즌 주축 선수들이 줄부상을 당하는 악재를 이겨내고 정규리그 4위로 플레이오프에 턱걸이했다. 그러나 우승 후보 청주 KB와의 플레이오프에서 3전 전패를 당하며 봄 농구를 마쳤다. 우리은행은 사령탑 교체를 계기로 본격적인 세대교체 작업에 착수할 전망이다.박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지