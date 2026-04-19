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브랜드타운 완성하는 핵심 단지로 주목

입력:2026-04-19 18:02
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포스코이앤씨 ‘더샵 관저아르테’

포스코이앤씨 제공

포스코이앤씨가 대전 서구 관저동 ‘더샵 관저아르테’를 4월 분양한다. 단지는 대전 서구 관저동 1988번지 일원에 들어서며 지하 3층~지상 25층, 총 951가구 규모로 조성된다.

타입별 구성은 59㎡ 143가구, 84㎡ 450가구, 104㎡ 287가구, 119㎡ 71가구로 실수요 중심의 중소형부터 중대형까지 폭넓은 수요를 아우르는 평면 구성을 갖췄다.

특히 더샵 관저아르테는 관저더샵2차 이후 10년 만에 공급되는 신규 더샵 브랜드 단지로, 기존 관저더샵·관저더샵2차에 이어 관저지구 내 세 번째 더샵 브랜드로 브랜드타운을 완성하는 핵심 단지라는 점에서 의미가 크다.

입지 여건도 우수하다. 대전 도시철도 2호선 트램 진잠네거리역(2028년 개통 예정)을 도보권으로 이용할 수 있는 뛰어난 입지를 갖췄으며, 서대전IC·도안대로 접근성이 좋아 대전 주요 업무지구 및 외곽 지역 이동이 모두 수월하다. 단지 인근에는 초·중·고교가 밀집해 있어 도보 통학이 가능하고, 대전 제3시립도서관(계획)도 인접해 교육 인프라가 더욱 강화될 전망이다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 단지 주변에는 병·의원, 학원, 카페, 식당 등 각종 편의시설이 다양하며, 근린공원·체육공원 등 녹지 및 여가 공간도 풍부해 쾌적한 주거 환경을 갖춘 관저지구 핵심 입지로 꼽힌다. 견본주택은 대전 서구 관저동 1747번지 일원에 마련될 예정이며, 입주는 2029년이다.

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