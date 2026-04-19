노량진뉴타운 입지… 자녀 중심 커뮤니티 ‘눈길’
DL이앤씨 ‘아크로 리버스카이’
DL이앤씨는 5월 서울 동작구 대방동 23-61번지 일원 노량진8재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 ‘아크로 리버스카이’를 분양할 예정이다. 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 36~140㎡ 총 987가구로 조성된다. 일반 분양은 285가구다.
아크로 리버스카이가 들어서는 노량진뉴타운은 정비사업이 활발하게 추진되며 주거환경 개선에 대한 기대감이 커지고 있다. 서울시 자료를 보면 단지 인근으로 총 8개 구역의 재정비촉진구역이 계획돼 있다. 사업이 모두 완료되면 9200여가구의 신흥 주거타운으로 탈바꿈할 예정이다.
단지 중앙에서 직선거리 600m 내에 지하철 1 9호선 환승역인 노량진역이 위치해 서울 전역으로 이동이 편리하다. 여의상류IC를 통해 올림픽대로 등으로 진출입이 용이하다.
단지 주변으로 굵직한 개발도 이어지고 있다. 노량진역 일대에는 ‘한강철교 남단 저이용부지 일대 지구단위계획’에 따른 개발이 추진될 계획이다.
특히 단지는 아이 키우기 좋은 환경을 위해 세심하게 고려한 설계가 돋보인다. 지역 커뮤니티 활성화를 위해 단지 내 어린이집 규모를 타 단지보다 비교적 크게 계획했다. 커뮤니티로는 실내 놀이터인 키즈라운지(다함께돌봄센터), 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸, 작은 도서관인 에듀 라운지 등 자녀를 위한 공간들이 대거 마련된다.
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