기존 방식 탈피… 유기적인 플랫폼 기능 확장
IPARK현대산업개발 ‘아이파크 브랜드 전면 리뉴얼’
IPARK현대산업개발은 아이파크(IPARK) 브랜드를 전면 리뉴얼하고, 주거 중심 브랜드에서고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 브랜드로 확장한다.
이번 리뉴얼은 무엇을 만드는가에서 어떤 가치를 제공하는가로의 관점 전환에 따라 추진됐다. 기존 주거 중심 브랜드에서 벗어나 리테일, 레저, 문화 등 다양한 영역을 아우르는 브랜드로 역할을 확장하는 것이 핵심이다.
아이파크는 2001년 론칭 이후 성수동 아이파크를 시작으로 전국 주요 도시에 50만여 가구의 주거 단지를 공급하며 고급 주거문화 시대를 선도했다. 이러한 축적된 자산을 바탕으로 이번 리뉴얼을 통해 브랜드의 방향성과 역할을 전면 재정립했다. 이번 리뉴얼을 통해 아이파크는 기존 아파트 브랜드에서 벗어나 HDC의 LIFE 영역 전반을아우르는 통합 브랜드로 재정의됐다.
주거 중심으로 형성된 기존 브랜드 구조에서 나아가, 주거·도시를 기반으로 리테일, 레저, 스포츠, 문화 등 다양한 영역을 유기적으로 연결하는 Integrated Life Experience 체계를 구축했다. 이에 따라 아이파크는 개별 상품 단위의 브랜드가 아니라, 다양한 공간과 서비스, 콘텐츠를 하나의 흐름으로 연결해 고객의 삶 전반을 설계하는 플랫폼으로 기능이 확장됐다.
또한, 아이파크는 Vision Becomes Life를 중심으로 비전을 실제 삶의 경험으로 구현하는 실행형 브랜드로 전환됐다.
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