제주영어교육도시 인접해 교육 수요 흡수 기대
㈜한화 건설부문 ‘한화포레나 제주에듀시티’
㈜한화 건설부문이 제주영어교육도시 배후 지역에 조성한 ‘한화포레나 제주에듀시티’가 새 단장을 마치고 상품성을 강화해 본격적으로 재분양을 진행한다.
한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503세대 규모로 들어선 단지다. 현재 준공이 완료돼 실제로 지어진 모습을 확인할 수 있으며 즉시 입주가 가능하다.
이 단지는 제주영어교육도시와 차량 5분 거리에 위치해 교육 수요가 풍부하며 단지 내 셔틀버스를 운영해 통학 및 출퇴근 편의를 지원한다.
또 재분양을 준비하면서 상품성을 더욱 강화했다. 일반 아파트 대비 무려 30㎝ 높은 2.6m 천장고 설계와 층간소음을 최소화하기 위한 60㎜ 완충제를 사용해 개방감 있고 조용한 주거환경을 제공한다. 단지 특화를 위해 3만6000여㎡(약 1만평) 규모의 조경설계가 적용돼 조경률이 41.9%에 달하며 세대당 1.92대의 대규모 지하주차장을 건립해 지상에 차가 없는 공원형 단지로 완성됐다.
커뮤니티 시설도 우수하다. 골프 트레이닝센터, 휘트니스센터, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸, 코인런드리, 티하우스, 프리스쿨(어린이집), 돌봄센터(경로당) 등 다양한 시설이 설치되어 있다. 특히 골프 트레이닝센터에는 국내 아파트 커뮤니티 최초로 ‘트랙맨 레인지(TrackMan Range)’를 도입해 시설 경쟁력을 강화했다.
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