차별화된 외관… 다채로운 커뮤니티 매력
두산건설 ‘두산위브더제니스 구미’
두산건설은 경북 구미시 광평동 227 일원에서 조성하는 ‘두산위브더제니스 구미’가 조합원 자격 상실 세대에 대한 추가 공급을 진행한다. 공급 물량은 총 63가구다. 무주택 요건 상실, 상속 및 증여에 따른 불가피한 자격 변동, 개인 사정에 의한 자발적 취소 등으로 발생한 희소성 있는 매물이다.
두산위브더제니스 구미는 지난해 10월 진행된 청약에서 261가구(특별공급 제외) 모집에 2592건이 접수돼 평균 9.93대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 뜨거운 관심을 입증한 바 있다. 특히 정당계약 개시 후 약 2개월 만에 전 가구 완판을 기록하며 미래가치가 기대되는 단지로 검증을 마쳤다.
두산위브더제니스 구미는 구미 첫 하이엔드 아파트로 공급되는 만큼 차별화된 외관 디자인, 입주민의 자부심을 높이는 고급 자재와 섬세한 인테리어를 선보인다. 일부 동에 커튼월룩 디자인 적용으로 차별화된 프리미엄을 선보일 예정이며 강렬한 랜드마크형 옥탑 구조물과 ‘위브더제니스’만의 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주에 정교하게 배치되어, 고급스러움과 랜드마크 단지로서의 위엄을 동시에 과시할 예정이다.
또한 제니스 커뮤니티에는 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 구미에서는 보기 힘들었던 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다.
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