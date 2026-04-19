분상제 적용… 편리한 생활 인프라 갖춰
금호건설 ‘고덕신도시 아테라’
금호건설은 경기도 평택시 고덕동 일원에 ‘고덕신도시 아테라’를 4월 분양한다. 고덕신도시에 공급되는 민간참여 공공분양 단지로, 아테라 브랜드의 우수한 상품성과 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖춘 만큼 수요자들의 관심이 이어질 것으로 예상된다. 단지는 택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 630세대로 조성된다.
고덕신도시 아테라는 교통, 교육, 생활편의시설 등 주거 3박자를 고루 갖추고 있다. 먼저, 기존 도로와 연결이 예정인 고덕중앙1로를 통해 지역 내 이동이 수월하며, 평택고덕IC와 어연IC를 이용해 광역 이동이 가능하다. 지하철 1호선 서정리역을 이용하기 수월하며, 도보권 내 고덕국제신도시를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 정류장이 조성될 예정으로, 주요 지역 이동 편의성도 개선될 전망이다. 교육환경도 갖춰질 예정이다. 단지 도보권에 유치원과 초·중학교가 신설될 계획이며, 고덕14초등학교(2029년 3월), 고덕6중학교(2029년 3월)가 개교를 앞두고 있다.
직주근접 여건도 우수하다. 단지가 위치한 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 KG모빌리티, 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등 다수의 산업단지가 인접해 있다. 여기에 삼성전자 캠퍼스 인근으로 고덕R&D테크노밸리 조성도 예정돼 있어 배후 수요 확대가 기대된다.
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