인천 원도심 중심 입지… 미래가치 기대
현대엔지니어링 ‘힐스테이트 구월아트파크’
현대엔지니어링은 4월 인천시 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 분양할 예정이라고 밝혔다. 인천 원도심 중심 입지로, 인천 원도심 개발의 신호탄을 알리는 단지라는 점에서 많은 관심이 예상된다.
힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 전용면적 84·101㎡, 총 496세대 규모로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 함께 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성되는 것이 특징이다.
힐스테이트 구월아트파크는 구월동에서도 상징성을 갖춘 옛 롯데백화점 부지에 조성되는 만큼, 쾌적성과 편리함을 두루 갖춘 입지 여건이 돋보인다. 특히 개발이 집중되고 있는 인천 원도심 구월동 변화의 시작을 알리는 단지라는 상징성도 갖췄다. 또한 구월동 일대에 계획된 다양한 개발호재가 가까워 이에 따른 미래가치 수혜가 전망된다.
실제 사업지 주변에서는 대형 개발이 곳곳에서 진행되고 있다. 대표적으로 인천도시공사가 구월동 일대 약 220만㎡ 부지를 개발하는 구월아이시티 조성사업이 진행되고 있다. 이곳은 약 1만6000가구, 3만9000여명의 거주가 계획돼 있으며, 문화와 창업을 결합한 복합 공간, 건강의료특화도시로 조성될 예정이다. 인천종합버스터미널과 롯데백화점을 연계해 쇼핑·업무·주거·문화가 공존하는 복합문화공간으로 개발하는 사업도 추진되고 있다.
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