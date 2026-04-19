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대전 용계역 도보권… 계약금 부담 던 3차 분납제

입력:2026-04-19 18:17
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GS건설 ‘도안자이 센텀리체’

GS건설 제공

GS건설은 대전시 용계동 267-3번지 일원에 들어서는 ‘도안자이 센텀리체’의 견본주택 문을 열고 본격적인 분양에 들어간다. 지하 2층~지상 최고 42층, 총 2293가구 규모로, 이 중 1단지(26블록) 946가구, 2단지(30블록) 834가구를 합쳐 총 1780 가구가 일반분양으로 공급된다.

대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)을 도보 약 5분 거리에서 이용 가능한 역세권 입지다. KDI(공공투자관리센터)의 적정성 재검토 보고서에 따르면, 2028년 대전도시철도 2호선 개통 시 유성온천역 10분, 정부청사역 21분 내외로 이동이 가능해져 직주근접성이 향상될 전망이다.

교육 환경에서도 1단지 바로 옆 초등학교와 고등학교 부지가 계획돼 있으며, 2단지 인근에는 중학교 신설이 추진 중으로, 초·중·고교가 모두 인접한 ‘트리플 학세권’이 조성될 것으로 기대된다.

생활 인프라 면에서는 롯데마트, NC백화점, 롯데시네마, 건양대병원 등 기존에 조성된 인프라를 이용할 수 있어 편리하다. 여기에 단지 남쪽으로 약 35만㎡ 규모로 중앙공원(제118호 근린공원)이 조성될 계획이라 주거 환경이 쾌적해질 전망이다.

계약금 3차 분납제를 적용해 실수요자 부담도 낮췄다. 계약금은 총 10%로, 1차 계약금 1000만원으로 계약이 가능하다. 특히 3차 계약금 납부 시점이 계약 후 약 6개월 뒤로 예정돼 있어 초기 자본 부담을 최소화했다.

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