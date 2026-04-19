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고덕국제신도시 핵심 입지에 촘촘한 교통망 갖춰

입력:2026-04-19 18:17
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BS한양 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’

BS한양 제공

㈜BS한양과 제일건설㈜은 경기도 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 4월 분양한다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126세대 규모의 공동주택이다.

단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지와 더불어 앞서 조성된 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다는 점에서 분양전부터 주목 받고 있다. 수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 인근에 고덕국제신도시 내부를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 노선이 조성될 예정이다. BRT 이용시 삼성전자 평택캠퍼스 등 주요 거점으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 평택고덕IC가 가까워 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다.

각종 호재도 뒤따르고 있다. 단지가 위치한 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 품은 자족형 계획도시로, 최근 반도체 시장이 슈퍼사이클을 맞이하면서 평택 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 지역 내 투자가 활기를 띠고 있다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 전망이다. 고덕국제신도시는 비규제지역으로 주택이 있어도 1순위 청약이 가능하며, 세대주는 물론 세대원도 청약할 수 있다.

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