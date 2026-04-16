정선 ‘한반도마을’서 20년 만에 울린 아기 울음
김현동 부부 차남 서윤 군 탄생
“한반도마을에 20년 만에 경사가 났습니다.”
한반도를 닮은 지형으로 ‘한반도마을’이라 불리는 강원도 정선군 북평면 문곡리에서 20년 만에 아기가 태어났다. 산골 마을에 아기 울음소리가 울려 퍼지기 시작한 건 지난달부터였다. 주인공은 김현동(39)·장유진(39) 부부의 차남 서윤(사진)군이다. 출산 예정일이 5월 23일로 잡혔던 서윤군은 그보다 3개월 이른 지난 2월 15일 강원도 춘천 대학병원에서 태어났다.
서윤군은 의료진과 주민들의 응원에 힘입어 지난달 23일 몸무게 3㎏의 건강한 모습으로 마을의 일원이 됐다. 마을에서 유일한 어린이였던 형 시원(8)군보다 어린 구성원이 생긴 것이다.
출생을 축하하는 현수막이 마을 곳곳에 걸렸다. 북평면행정복지센터 등 지역기관 단체들도 축하 행렬에 동참했다. 아기 아빠가 활동 중인 정선군수영연맹 회원들은 “백일잔치를 한 지도 오래됐다”면서 백일반지를 준비하기로 했다.
백일잔치는 마을 주민들도 함께 준비하고 있다. 김철수(75) 문곡리 이장은 “아기가 칠삭둥이로 태어났다는 소식에 마을 주민들이 내 일처럼 걱정을 했다”며 “아기가 건강한 모습으로 구성원이 돼 기쁘다. 20년 만에 맞이한 마을의 큰 경사”라고 말했다.
울산에 살던 김씨 부부가 깨끗한 자연환경과 따뜻한 이웃에 이끌려 마을에 자리 잡은 건 4년 전이다. 당시 4살이던 시원군은 지난달 정선 남평초등학교의 유일한 신입생으로 입학했다. 마을 반장을 맡은 김씨는 15일 “시원이가 마을 어르신들 사랑을 듬뿍 받고 자랐다”며 “둘째 출생에 많은 이웃이 함께 기뻐해 주시고 축하해 주셔서 정말 감사하다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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