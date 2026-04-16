주민 동호회·학생 오케스트라까지… 동네 사랑방 된 학교복합시설

[학교로 들어온 지역사회]

<하> 학교·지역사회의 협력 모델은

주민들이 지난 2일 전남 순천시 순천남초등학교 학교복합시설 ‘세대공감 비타민센터’에서 도시락을 만들고 있다.

저출생으로 학생 수가 줄어들자 농산어촌이나 구도심 학교에는 유휴 공간이 늘고 있다. 폐교를 피하기 힘든 학교도 속출하는 실정이다. 그렇다고 학생이 줄어드는 곳의 교육 인프라에 투자하기는 어려워 교육 당국은 딜레마에 놓여 있다. 교육 환경 악화를 방치하면 학생의 외부 유출이 가속화되는 악순환에 빠지게 되고, 지역 소멸을 더욱 앞당기는 요인으로 작용한다. 교육부가 2023년부터 학교복합시설 확대를 추진한 이유다.





학교복합시설은 학교가 공간을 제공하고 교육 당국과 지방자치단체가 문화·체육 시설을 함께 만들어 학생과 주민이 공유하는 정책(사진)이다. 주민들의 문화·체육 인프라 갈증을 해소하면서 교육 환경도 개선할 수 있다. 주민과 학생의 접점이 커지는 점도 장점이다. 학교복합시설을 연결고리로 학교와 지역사회가 협력 모델을 만들어가고 있는 두 지역을 다녀왔다.



마을의 비타민 공급하는 학교 공간



지난 2일 오후 찾은 전남 순천시 순천남초등학교 학교복합시설 ‘세대공감 비타민센터’(비타민센터) 1층에서는 봄 도시락을 만드는 요리수업이 한창이었다. 주민들이 자녀와 봄나들이에 들고 갈 동물 모양 김밥과 각종 과일들을 손질하고 있었다.



2층에서는 동네 어르신을 위한 노래교실이 준비되고 있었다. 2층으로 이어진 계단 앞에서 노래교실을 찾은 어르신들과 1층의 작은 도서관으로 향하는 초등학생들이 자연스럽게 마주쳤다. 아이들이 인사하자 한 어르신은 “다 아는 애들”이라며 웃었다. 도서관으로 들어간 학생들은 소파에서 편하게 책을 읽었다.



비타민센터는 순천남초 건물 한 동을 리모델링해 주민에게 개방한 3층 규모의 시설이다. 운동장과 학교 정원을 사이에 두고 초등학교와 마주보고 있다.



이 시설은 2022년 문을 연 이후 마을 동호회의 허브 역할을 하고 있다. 시설 운영을 맡고 있는 비타민 저전골 마을관리 사회적협동조합의 이강철 사무국장은 “시설이 소규모 동호회를 활성화하고 있다. 노래교실이 생기자 노래동호회, 밴드 연주실이 만들어지자 밴드동호회, 탁구장에 탁구동호회가 각각 결성됐다”며 “시설에 청소기나 악기를 두고 공유한다. 자기 시설로 생각하는 것”이라고 말했다.



방과 후 강사인 박지연(41)씨는 이런 마을 분위기가 좋아 이사 온 주민이다. 북적이는 아파트 생활을 접고 단독주택을 짓고 마을에 정착했다. 박씨는 자녀와 동천변에서 자전거 타는 걸 가장 좋아한다. 순천남초 5학년인 자녀는 학교 수업이 끝나면 비타민센터에서 책 보는 걸 좋아한다. 박씨는 “학원 가기 전에 한 시간 정도 비는데 동네 주민들이 함께 있어 안심할 수 있다”고 말했다.



비타민센터는 학생 교육에도 요긴하게 쓰인다. 특히 요리 장비를 갖춘 ‘모두의 부엌’은 주민 요리교실은 물론 인근 학교의 요리수업에서 쓰고 있다. 댄스실도 학생들에게 인기 많은 공간이다.



이 사무국장은 “비타민센터는 현재도 만들고 있는 공간이다. 주민과 학생 요구에 따라 유연하게 바꾼다”며 “지금은 주민들이 체력단련 시설을 요구해 어떻게 만들지 고민 중”이라고 말했다.



폐교에 울리는 오케스트라 선율



비타민센터가 학교의 유휴 공간을 주민에게 내어준 모델이라면, 경기도 성남시 ‘경기공유학교 성남캠퍼스’(공유학교)는 폐교를 학교복합시설로 재탄생시킨 사례다. 성남시 장안중 2학년 김미서양은 매주 토요일 공유학교에서 열리는 청소년 오케스트라에 참여하고 있다. 김양은 초1 때부터 취미로 바이올린을 시작한 뒤 실력이 어느 정도 쌓이자 오케스트라에 들어가고 싶었다. 학교에는 오케스트라가 없어 아쉬웠으나 지난해 공유학교에서 오케스트라 모집 공고를 보고 오디션을 본 뒤 합격했다. 김양은 “타 악기와 화음을 만드는 느낌이 좋다. 제 삶의 소중한 일부여서 그런지 토요일이 기다려진다”고 말했다.



지난 8일 찾은 공유학교는 폐교된 영성여중 건물을 리모델링해 2020년 개관한 학교복합시설이다. 본관은 성남시가 운영하는 성남문화예술교육센터 ‘꿈꾸는 예술터’라는 이름으로 지역 주민에게 개방했다. 김양이 다니는 공유학교는 별관에 조성됐다. 지역 학생을 위해 도서관, 체육시설, 드론 축구장, 요리시설 등이 구비돼있다. 공유학교 관계자는 “꿈꾸는 예술터가 문화·예술 분야에 특화된 공간이라면 공유학교는 지역 학생들이 요리교실이나 드론 축구 같이 학교 밖에서 하고 싶어 하는 프로그램을 제공하는 공간”이라고 설명했다.



꿈꾸는 예술터는 주민들로 북적였다. 저녁 무렵 악기 연습을 마친 주민들이 삼삼오오 밝은 표정으로 귀가하고 있었다. 꿈꾸는 예술터 관계자는 “연주 공간과 1인 미디어실에 주민과 지역 예술인, 오케스트라 학생들이 꾸준히 찾고 있다”며 “목공예실, 도예실, 자수공예 공간 등도 인기가 많다”고 전했다.



1층에는 어린 자녀와 부모를 위한 가족 화장실, 유아놀이실, 흙 놀이터, 2층에는 시니어 일자리 사업과 연계된 카페가 운영되고 있다. 바리스타 자격증을 소지한 어르신들이 바쁘게 음료를 제공하고 있었고, 카페 옆 ‘예술가라운지’에는 주민과 예술인들이 토론하고 있었다. 지역사회에 활력을, 학생에게 생기를 불어넣는 공간으로 발길이 끊이지 않았다.



한양수 성남교육지원청 교육장은 “적막한 폐교를 지역 주민과 학생, 학부모가 만족하는 공간으로 탈바꿈한 케이스”라며 “공유학교에서 성남시 학생들에게 제공하는 프로그램들은 모두 학생들이 원하는 프로그램이어서 배우는 자세가 달라 교육적 효과가 크다”고 말했다.



순천, 성남=글·사진 이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 저출생으로 학생 수가 줄어들자 농산어촌이나 구도심 학교에는 유휴 공간이 늘고 있다. 폐교를 피하기 힘든 학교도 속출하는 실정이다. 그렇다고 학생이 줄어드는 곳의 교육 인프라에 투자하기는 어려워 교육 당국은 딜레마에 놓여 있다. 교육 환경 악화를 방치하면 학생의 외부 유출이 가속화되는 악순환에 빠지게 되고, 지역 소멸을 더욱 앞당기는 요인으로 작용한다. 교육부가 2023년부터 학교복합시설 확대를 추진한 이유다.학교복합시설은 학교가 공간을 제공하고 교육 당국과 지방자치단체가 문화·체육 시설을 함께 만들어 학생과 주민이 공유하는 정책(사진)이다. 주민들의 문화·체육 인프라 갈증을 해소하면서 교육 환경도 개선할 수 있다. 주민과 학생의 접점이 커지는 점도 장점이다. 학교복합시설을 연결고리로 학교와 지역사회가 협력 모델을 만들어가고 있는 두 지역을 다녀왔다.지난 2일 오후 찾은 전남 순천시 순천남초등학교 학교복합시설 ‘세대공감 비타민센터’(비타민센터) 1층에서는 봄 도시락을 만드는 요리수업이 한창이었다. 주민들이 자녀와 봄나들이에 들고 갈 동물 모양 김밥과 각종 과일들을 손질하고 있었다.2층에서는 동네 어르신을 위한 노래교실이 준비되고 있었다. 2층으로 이어진 계단 앞에서 노래교실을 찾은 어르신들과 1층의 작은 도서관으로 향하는 초등학생들이 자연스럽게 마주쳤다. 아이들이 인사하자 한 어르신은 “다 아는 애들”이라며 웃었다. 도서관으로 들어간 학생들은 소파에서 편하게 책을 읽었다.비타민센터는 순천남초 건물 한 동을 리모델링해 주민에게 개방한 3층 규모의 시설이다. 운동장과 학교 정원을 사이에 두고 초등학교와 마주보고 있다.이 시설은 2022년 문을 연 이후 마을 동호회의 허브 역할을 하고 있다. 시설 운영을 맡고 있는 비타민 저전골 마을관리 사회적협동조합의 이강철 사무국장은 “시설이 소규모 동호회를 활성화하고 있다. 노래교실이 생기자 노래동호회, 밴드 연주실이 만들어지자 밴드동호회, 탁구장에 탁구동호회가 각각 결성됐다”며 “시설에 청소기나 악기를 두고 공유한다. 자기 시설로 생각하는 것”이라고 말했다.방과 후 강사인 박지연(41)씨는 이런 마을 분위기가 좋아 이사 온 주민이다. 북적이는 아파트 생활을 접고 단독주택을 짓고 마을에 정착했다. 박씨는 자녀와 동천변에서 자전거 타는 걸 가장 좋아한다. 순천남초 5학년인 자녀는 학교 수업이 끝나면 비타민센터에서 책 보는 걸 좋아한다. 박씨는 “학원 가기 전에 한 시간 정도 비는데 동네 주민들이 함께 있어 안심할 수 있다”고 말했다.비타민센터는 학생 교육에도 요긴하게 쓰인다. 특히 요리 장비를 갖춘 ‘모두의 부엌’은 주민 요리교실은 물론 인근 학교의 요리수업에서 쓰고 있다. 댄스실도 학생들에게 인기 많은 공간이다.이 사무국장은 “비타민센터는 현재도 만들고 있는 공간이다. 주민과 학생 요구에 따라 유연하게 바꾼다”며 “지금은 주민들이 체력단련 시설을 요구해 어떻게 만들지 고민 중”이라고 말했다.비타민센터가 학교의 유휴 공간을 주민에게 내어준 모델이라면, 경기도 성남시 ‘경기공유학교 성남캠퍼스’(공유학교)는 폐교를 학교복합시설로 재탄생시킨 사례다. 성남시 장안중 2학년 김미서양은 매주 토요일 공유학교에서 열리는 청소년 오케스트라에 참여하고 있다. 김양은 초1 때부터 취미로 바이올린을 시작한 뒤 실력이 어느 정도 쌓이자 오케스트라에 들어가고 싶었다. 학교에는 오케스트라가 없어 아쉬웠으나 지난해 공유학교에서 오케스트라 모집 공고를 보고 오디션을 본 뒤 합격했다. 김양은 “타 악기와 화음을 만드는 느낌이 좋다. 제 삶의 소중한 일부여서 그런지 토요일이 기다려진다”고 말했다.지난 8일 찾은 공유학교는 폐교된 영성여중 건물을 리모델링해 2020년 개관한 학교복합시설이다. 본관은 성남시가 운영하는 성남문화예술교육센터 ‘꿈꾸는 예술터’라는 이름으로 지역 주민에게 개방했다. 김양이 다니는 공유학교는 별관에 조성됐다. 지역 학생을 위해 도서관, 체육시설, 드론 축구장, 요리시설 등이 구비돼있다. 공유학교 관계자는 “꿈꾸는 예술터가 문화·예술 분야에 특화된 공간이라면 공유학교는 지역 학생들이 요리교실이나 드론 축구 같이 학교 밖에서 하고 싶어 하는 프로그램을 제공하는 공간”이라고 설명했다.꿈꾸는 예술터는 주민들로 북적였다. 저녁 무렵 악기 연습을 마친 주민들이 삼삼오오 밝은 표정으로 귀가하고 있었다. 꿈꾸는 예술터 관계자는 “연주 공간과 1인 미디어실에 주민과 지역 예술인, 오케스트라 학생들이 꾸준히 찾고 있다”며 “목공예실, 도예실, 자수공예 공간 등도 인기가 많다”고 전했다.1층에는 어린 자녀와 부모를 위한 가족 화장실, 유아놀이실, 흙 놀이터, 2층에는 시니어 일자리 사업과 연계된 카페가 운영되고 있다. 바리스타 자격증을 소지한 어르신들이 바쁘게 음료를 제공하고 있었고, 카페 옆 ‘예술가라운지’에는 주민과 예술인들이 토론하고 있었다. 지역사회에 활력을, 학생에게 생기를 불어넣는 공간으로 발길이 끊이지 않았다.한양수 성남교육지원청 교육장은 “적막한 폐교를 지역 주민과 학생, 학부모가 만족하는 공간으로 탈바꿈한 케이스”라며 “공유학교에서 성남시 학생들에게 제공하는 프로그램들은 모두 학생들이 원하는 프로그램이어서 배우는 자세가 달라 교육적 효과가 크다”고 말했다.순천, 성남=글·사진 이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지