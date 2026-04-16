갤럭시 S26 ‘울트라 파워’… 美컨슈머리포트 평가 3년 연속 1위
평가 제품 중 유일 배터리 만점
미국 최고 권위 소비자평가매체 컨슈머리포트가 삼성전자 갤럭시 S26 울트라 모델(사진)을 ‘최고의 스마트폰’으로 선정했다. 전작인 S24 울트라·S25 울트라에 이어 3년 연속 1위를 차지한 것이다.
15일 삼성전자에 따르면 갤럭시 S26 울트라는 컨슈머리포트 최신 평가에서 성능과 신뢰도, 만족도를 종합해 88점을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 성능 평가 10개 세부 항목 중 디스플레이와 후면 카메라 이미지 품질, 배터리, 내구성, 사용 편의성 등 7개 항목에서 만점인 5점을 받았다. 특히 6.9형 대화면임에도 테스트 기기 중 최장 시간인 51시간 30분간 작동하며 스마트폰 평가 상위 30개 제품 중 유일하게 배터리 항목에서 만점을 받았다.
S24 울트라와 S25 울트라는 각각 87점을 받으며 공동 2위에 올랐다. 경쟁사인 애플의 아이폰 16 프로 맥스와 아이폰 17 프로 맥스는 86점을 받아 갤럭시 S25 플러스와 함께 공동 4위를 기록했다.
유럽에서도 호평을 받고 있다. 갤럭시 S26 울트라는 영국 ‘위치’, 프랑스 ‘크 슈아지르’, 이탈리아 ‘알트로콘슈모’, 스페인 ‘오씨유’ 등 유럽 7개국 소비자연맹지가 선정한 ‘최고의 스마트폰’에 일제히 이름을 올렸다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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