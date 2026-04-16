정지영 감독 “4·3의 이름을 국민과 함께 찾고자 했다”

[And 방송·문화]

역사적 아픔 다룬 영화 ‘내 이름은’

9778명 후원금으로 제작비 마련

염혜란 주연… 회복과 위로의 서사

정지영. 아우라픽처스 제공

“제주 4·3은 역사적으로 상당히 중요한, 우리가 꼭 알아야 할 사건입니다. 관객 스스로 4·3이 무엇인지 찾아보게 되는 영화를 만들고자 했습니다.”



4·3사건을 다룬 첫 장편 상업영화 ‘내 이름은’을 연출한 정지영(80) 감독은 다부진 눈빛으로 이야기했다. 6·25전쟁(‘남부군’)과 베트남전(‘하얀전쟁’), 판사 석궁 테러(‘부러진 화살’), 김근태 고문 사건(‘남영동 1985’) 등 한국 현대사의 굵직한 순간들을 영화로 기록해 온 그다운 선택이다.



‘내 이름은’은 촌스러운 이름이 싫은 18세 아들 영옥(신우빈)과 4·3의 상처로 과거를 잊은 엄마 정순(염혜란)이 이름에 얽힌 기억을 되찾고 트라우마를 치유하는 과정을 그린다. 개봉 전날인 14일 서울 종로구 한 카페에서 만난 정 감독은 “4·3의 이름을 국민과 함께 찾아가는 영화이자 극복과 회복에 관한 이야기”라고 소개했다.



염혜란. 아우라픽처스 제공

“실은 다른 감독이 4·3을 다뤄주길 바랐어요. 나는 ‘남부군’ ‘남영동 1985’로 이데올로기 문제를 다뤘던 터라 같은 이야기를 또 하게 된다는 부담이 있었죠. 하지만 4·3 영화가 나오질 않더군요. 투자가 안 되니까요.” 정 감독은 크라우드 펀딩으로 제작비를 마련했다. 무려 9778명의 후원자가 참여해 4억여원이 모였다. “이분들이 나를 믿는구나 싶어 용기가 났습니다.”



제주4·3평화재단 시나리오 공모전 대상작을 각색해 영화화했다. 전작 ‘소년들’을 함께하며 “사실적이고도 감칠맛 있는 연기에 반한” 배우 염혜란을 주인공으로 놓고 대사를 썼다. 1998년을 작품의 기준 시점으로 놓고, 4·3이 벌어지던 1949년과 영옥이 성인이 된 현재까지 3개의 시점을 교차하며 세대를 아우른 위로의 서사를 완성했다.



영화는 베를린영화제 포럼 부문에 초청돼 첫선을 보였다. 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 영화제인 우디네극동영화제 경쟁 부문에도 진출했다. 역사적 아픔을 지역적 특수성에 가두지 않고 보편적 공감대로 확장했다는 평이 이어졌다. 정 감독은 “과분한 평가를 받았다”면서도 “제작비를 지원해 준 이들에게 최소한의 면은 서서 다행”이라며 미소 지었다.



연출 인생 40여년 동안 정치·사회적 주제를 과감히 택해 온 그는 “난 영화를 통해 올바름을 주장하지 않는다. 문제를 제기하고 질문을 던질 뿐”이라고 했다. “확증 편향적이라는 지적을 받지 않기 위해 공부를 많이 합니다. 어떤 질문에도 자신 있게 답할 수 있어야 하니까요. 인간은 당대의 환경과 이데올로기에 늘 영향을 받으므로 그와 별개로 보는 건 불가능하다는 게 내 생각입니다.”



현역 최고령 감독인 그는 스스로 “행운아”라고 칭했다. “영화를 계속 만들고 싶어요. 다만 언제까지 할 수 있을지는 모르겠습니다. 급변하는 시대에 내가 하고자 하는 이야기가 여전히 유효한지 의문이 들 때가 있거든요.” 그러나 멈추지 않는다. “차기작을 준비 중입니다. 이번엔 대작이라 투자를 꼭 받아야 하는데 걱정이군요(웃음).”



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8362 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. “제주 4·3은 역사적으로 상당히 중요한, 우리가 꼭 알아야 할 사건입니다. 관객 스스로 4·3이 무엇인지 찾아보게 되는 영화를 만들고자 했습니다.”4·3사건을 다룬 첫 장편 상업영화 ‘내 이름은’을 연출한 정지영(80) 감독은 다부진 눈빛으로 이야기했다. 6·25전쟁(‘남부군’)과 베트남전(‘하얀전쟁’), 판사 석궁 테러(‘부러진 화살’), 김근태 고문 사건(‘남영동 1985’) 등 한국 현대사의 굵직한 순간들을 영화로 기록해 온 그다운 선택이다.‘내 이름은’은 촌스러운 이름이 싫은 18세 아들 영옥(신우빈)과 4·3의 상처로 과거를 잊은 엄마 정순(염혜란)이 이름에 얽힌 기억을 되찾고 트라우마를 치유하는 과정을 그린다. 개봉 전날인 14일 서울 종로구 한 카페에서 만난 정 감독은 “4·3의 이름을 국민과 함께 찾아가는 영화이자 극복과 회복에 관한 이야기”라고 소개했다.“실은 다른 감독이 4·3을 다뤄주길 바랐어요. 나는 ‘남부군’ ‘남영동 1985’로 이데올로기 문제를 다뤘던 터라 같은 이야기를 또 하게 된다는 부담이 있었죠. 하지만 4·3 영화가 나오질 않더군요. 투자가 안 되니까요.” 정 감독은 크라우드 펀딩으로 제작비를 마련했다. 무려 9778명의 후원자가 참여해 4억여원이 모였다. “이분들이 나를 믿는구나 싶어 용기가 났습니다.”제주4·3평화재단 시나리오 공모전 대상작을 각색해 영화화했다. 전작 ‘소년들’을 함께하며 “사실적이고도 감칠맛 있는 연기에 반한” 배우 염혜란을 주인공으로 놓고 대사를 썼다. 1998년을 작품의 기준 시점으로 놓고, 4·3이 벌어지던 1949년과 영옥이 성인이 된 현재까지 3개의 시점을 교차하며 세대를 아우른 위로의 서사를 완성했다.영화는 베를린영화제 포럼 부문에 초청돼 첫선을 보였다. 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 영화제인 우디네극동영화제 경쟁 부문에도 진출했다. 역사적 아픔을 지역적 특수성에 가두지 않고 보편적 공감대로 확장했다는 평이 이어졌다. 정 감독은 “과분한 평가를 받았다”면서도 “제작비를 지원해 준 이들에게 최소한의 면은 서서 다행”이라며 미소 지었다.연출 인생 40여년 동안 정치·사회적 주제를 과감히 택해 온 그는 “난 영화를 통해 올바름을 주장하지 않는다. 문제를 제기하고 질문을 던질 뿐”이라고 했다. “확증 편향적이라는 지적을 받지 않기 위해 공부를 많이 합니다. 어떤 질문에도 자신 있게 답할 수 있어야 하니까요. 인간은 당대의 환경과 이데올로기에 늘 영향을 받으므로 그와 별개로 보는 건 불가능하다는 게 내 생각입니다.”현역 최고령 감독인 그는 스스로 “행운아”라고 칭했다. “영화를 계속 만들고 싶어요. 다만 언제까지 할 수 있을지는 모르겠습니다. 급변하는 시대에 내가 하고자 하는 이야기가 여전히 유효한지 의문이 들 때가 있거든요.” 그러나 멈추지 않는다. “차기작을 준비 중입니다. 이번엔 대작이라 투자를 꼭 받아야 하는데 걱정이군요(웃음).”권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지