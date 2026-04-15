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사실혼 관계 여성·딸 흉기로 찌르고 투신… 60대 숨져

입력:2026-04-15 00:18
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스토킹 혐의 피소에 범행 저질러

경기남부경찰청 제공

사실혼 관계의 여성과 딸을 흉기로 찔러 살해하려 한 60대 남성이 투신해 숨졌다. 이 남성은 스토킹 혐의로 피소되자 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경기 광주경찰서 등에 따르면 14일 오후 5시32분쯤 경기 광주시 한 빌라에서 60대 남성 A씨가 사실혼 관계의 50대 여성 B씨와 그녀의 20대 딸 C씨에게 흉기를 휘둘렀다. B씨는 얼굴과 가슴 부위를, C씨는 어깨 부위를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A씨는 범행 후 흉기로 자해한 뒤 건물 옥상으로 올라가 투신했다. 이후 현장에 출동한 경찰과 소방이 병원으로 옮겼지만 숨졌다. A씨는 당시 B·C씨가 A씨 집에 두고 온 짐을 챙기러 오자 범행한 것으로 파악됐다.

앞서 A씨는 수년간 사실혼 관계로 B씨와 함께 살다가 지난해 말 이별 통보를 받았다. 지난달 말에는 B씨가 같이 살던 집에서 나오면서 헤어진 것으로 조사됐다.

이 과정에서 A씨와 B씨 사이에 갈등이 생겼고, 지난달 중순에만 4차례 가정폭력 신고가 이뤄졌다. 신고는 대부분 B씨가 피해를 호소하는 내용이었다. 또 B씨는 A씨와 헤어진 이후로도 지속해서 스토킹 피해를 봤다며 지난 7일 경찰에 정식으로 고소장을 냈다.

고소장을 접수한 경찰은 스마트워치 지급, 112 등록 등 안전 조치를 했다. A씨에 대해서는 서면경고, 100ｍ 이내 접근 금지, 전기통신을 이용한 접근금지 등 잠정조치 1∼3호를 신청해 지난 13일 법원의 결정을 받아냈다. 관련 피의자 조사는 19일로 예정된 상태였다.

광주=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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