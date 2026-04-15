[단독] 방미 장동혁, 폴라 화이트 면담 추진… 트럼프도 만날까

국민의힘 방미단 “화이트에 연락”

김 총리-트럼프 면담 주선한 인물

방미 외교로 지방선거 반전 시도

“최근 외교 참사 野는 다르다 입증”



미국을 방문 중인 장동혁(왼쪽 사진) 국민의힘 대표가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘영적 멘토’인 폴라 화이트(오른쪽) 목사와 면담을 추진 중인 것으로 파악됐다. 백악관 신앙사무국장인 화이트 목사는 지난달 김민석 국무총리와 트럼프 대통령의 20분 회동을 주선한 인사다. 장 대표와 트럼프 대통령의 깜짝 만남이 성사될 가능성도 조심스럽게 거론된다. 장 대표가 대미 외교 행보로 침체된 지방선거 국면의 반전을 꾀하고 있다는 분석이다.



14일 국민일보 취재를 종합하면 당대표 특보단장인 김대식 의원은 최근 화이트 목사에게 연락해 국민의힘 지도부의 방미 사실을 전했다. 김 의원은 통화에서 “화이트 목사의 지역 일정이 있어 면담이 이뤄질지는 확실치 않다”면서도 “최대한 면담이 성사되게끔 할 것”이라고 말했다. 김 의원은 지난해 1월 트럼프 대통령 취임식 참석차 미국을 방문했을 때도 화이트 목사와 만나는 등 오랜 기간 친분을 유지하고 있다.



트럼프 대통령의 오벌오피스(집무실)와 연결된 옆 회의실을 사용하는 화이트 목사는 지난달 13일(현지시간) 트럼프 대통령 주재 회의가 끝난 뒤 김 총리를 오벌오피스로 직접 안내해 만남을 성사시켰다. 당내에서는 독실한 기독교 신자인 장 대표가 김 총리의 전례처럼 화이트 목사라는 ‘우회로’를 통해 트럼프 대통령과 조우할 수 있지 않겠느냐는 기대감도 감지된다. 당 지도부 관계자는 “사전에 계획할 수는 없는 영역이지만 김 총리도 우연히 만나게 된 것 아닌가”라고 말했다.



국민의힘 방미단은 15일 백악관을 방문해 미 행정부 주요 인사를 만날 예정이다. 방미 기간 J D 밴스 부통령이나 마이크 존슨 하원의장을 만날 수 있다는 관측도 나온다. 김민수 최고위원은 장 대표가 미 공화당 중진 대럴 아이사 하원의원과 면담하는 사진을 공개하기도 했다. 아이사 의원은 쿠팡의 개인정보 유출 사건에 대한 이재명정부의 대응을 “불공정하다”고 비판했던 인사다.



김 의원은 “이번 지선은 미국·이란 협상 불발과 고유가 위기, 트럼프 대통령의 잇따른 한국 관련 발언, 이재명정부의 외교 혼선까지 국제 정세가 민생과 직결되는 선거”라며 “제1야당 대표가 워싱턴에서 동맹의 굳건함을 직접 확인하고, 유권자에게 선명한 선택지를 드리는 것”이라고 설명했다. 조정훈 의원도 통화에서 “이번 지선은 국제적 이슈가 부각될 것이라 본다”며 “관세협상이나 대북 문제, 이스라엘 논란 등 외교참사에 대해 국민의힘은 다르다는 점이 입증될 것”이라고 강조했다.



정우진 박준상 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 667 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 미국을 방문 중인 장동혁(왼쪽 사진) 국민의힘 대표가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘영적 멘토’인 폴라 화이트(오른쪽) 목사와 면담을 추진 중인 것으로 파악됐다. 백악관 신앙사무국장인 화이트 목사는 지난달 김민석 국무총리와 트럼프 대통령의 20분 회동을 주선한 인사다. 장 대표와 트럼프 대통령의 깜짝 만남이 성사될 가능성도 조심스럽게 거론된다. 장 대표가 대미 외교 행보로 침체된 지방선거 국면의 반전을 꾀하고 있다는 분석이다.14일 국민일보 취재를 종합하면 당대표 특보단장인 김대식 의원은 최근 화이트 목사에게 연락해 국민의힘 지도부의 방미 사실을 전했다. 김 의원은 통화에서 “화이트 목사의 지역 일정이 있어 면담이 이뤄질지는 확실치 않다”면서도 “최대한 면담이 성사되게끔 할 것”이라고 말했다. 김 의원은 지난해 1월 트럼프 대통령 취임식 참석차 미국을 방문했을 때도 화이트 목사와 만나는 등 오랜 기간 친분을 유지하고 있다.트럼프 대통령의 오벌오피스(집무실)와 연결된 옆 회의실을 사용하는 화이트 목사는 지난달 13일(현지시간) 트럼프 대통령 주재 회의가 끝난 뒤 김 총리를 오벌오피스로 직접 안내해 만남을 성사시켰다. 당내에서는 독실한 기독교 신자인 장 대표가 김 총리의 전례처럼 화이트 목사라는 ‘우회로’를 통해 트럼프 대통령과 조우할 수 있지 않겠느냐는 기대감도 감지된다. 당 지도부 관계자는 “사전에 계획할 수는 없는 영역이지만 김 총리도 우연히 만나게 된 것 아닌가”라고 말했다.국민의힘 방미단은 15일 백악관을 방문해 미 행정부 주요 인사를 만날 예정이다. 방미 기간 J D 밴스 부통령이나 마이크 존슨 하원의장을 만날 수 있다는 관측도 나온다. 김민수 최고위원은 장 대표가 미 공화당 중진 대럴 아이사 하원의원과 면담하는 사진을 공개하기도 했다. 아이사 의원은 쿠팡의 개인정보 유출 사건에 대한 이재명정부의 대응을 “불공정하다”고 비판했던 인사다.김 의원은 “이번 지선은 미국·이란 협상 불발과 고유가 위기, 트럼프 대통령의 잇따른 한국 관련 발언, 이재명정부의 외교 혼선까지 국제 정세가 민생과 직결되는 선거”라며 “제1야당 대표가 워싱턴에서 동맹의 굳건함을 직접 확인하고, 유권자에게 선명한 선택지를 드리는 것”이라고 설명했다. 조정훈 의원도 통화에서 “이번 지선은 국제적 이슈가 부각될 것이라 본다”며 “관세협상이나 대북 문제, 이스라엘 논란 등 외교참사에 대해 국민의힘은 다르다는 점이 입증될 것”이라고 강조했다.정우진 박준상 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지