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檢, ‘李대통령 허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구

입력:2026-04-14 23:25
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“가짜뉴스 반복 양산… 사안 중대”

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 혐의를 받는 전 한국사 강사 전한길 씨가 13일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 열린 구속영장 청구 전 피의자 조사에 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

서울중앙지검 인권보호부(부장검사 이시전)는 14일 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대해 허위사실 유포 등으로 명예를 훼손한 혐의(정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반)로 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대해 구속영장을 청구했다.

전씨는 자신의 유튜브 채널에서 ‘이 대통령에게 혼외자가 있다’고 주장하는가 하면 ‘이 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보냈다. 이 대표에 대해서는 ‘미국 하버드대에서 경제학을 복수전공한 것은 거짓’이라고 주장했다. 경찰은 전씨에 대한 고소·고발을 접수해 조사를 이어오다 지난 10일 구속영장을 신청했다.

이후 검찰은 지난 13일 전씨를 불러 영장 청구 전 조사를 거쳤다. 전씨는 검찰에 출석하며 취재진에 “법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복”이라며 “백악관에 오라고 초청받은 사람을 구속하면 이재명 정권이 감당할 수 있겠느냐”고 주장했다.

검찰은 “구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대하며, 재범 및 도주의 우려가 있다”고 설명했다. 구속 전 피의자 심문은 이르면 이번 주 열릴 것으로 보인다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

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