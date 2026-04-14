檢, ‘李대통령 허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구

檢, ‘李대통령 허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구
“가짜뉴스 반복 양산… 사안 중대”
서울중앙지검 인권보호부(부장검사 이시전)는 14일 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대해 허위사실 유포 등으로 명예를 훼손한 혐의(정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반)로 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대해 구속영장을 청구했다.
전씨는 자신의 유튜브 채널에서 ‘이 대통령에게 혼외자가 있다’고 주장하는가 하면 ‘이 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보냈다. 이 대표에 대해서는 ‘미국 하버드대에서 경제학을 복수전공한 것은 거짓’이라고 주장했다. 경찰은 전씨에 대한 고소·고발을 접수해 조사를 이어오다 지난 10일 구속영장을 신청했다.
이후 검찰은 지난 13일 전씨를 불러 영장 청구 전 조사를 거쳤다. 전씨는 검찰에 출석하며 취재진에 “법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복”이라며 “백악관에 오라고 초청받은 사람을 구속하면 이재명 정권이 감당할 수 있겠느냐”고 주장했다.
검찰은 “구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대하며, 재범 및 도주의 우려가 있다”고 설명했다. 구속 전 피의자 심문은 이르면 이번 주 열릴 것으로 보인다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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