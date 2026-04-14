시사 전체기사 [포토] 유채꽃밭에 새겨진 기표 도장 입력:2026-04-14 18:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 시민들이 전남 나주 영산강체육공원에서 기표 도장 표시를 한 유채꽃밭을 거닐며 봄기운을 만끽하고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라” 2 李대통령 “지구침공 화성인 편들 태세…오목 좀 둔다고 명인전 훈수” 3 한동훈 부산북갑 출마 공식화에… 국힘 “연대 있을 수 없는 일” 4 불법 정치자금 1·2심 징역형 김용, “검찰이 사건 조작…보궐선거 출마” 5 李대통령 “웬만한 사람 전과 있어…형사처벌 너무 남발” 해당분야별 기사 더보기 1 걸프국 “천궁Ⅱ 빨리 달라, 더 달라”… 존재감 커진 K방산 2 고학력 여성에 밀려 일터에서 사라지는 2030 남성들 3 영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’ 4 ‘투자달인’ 신현송, 강남 아파트 갭투자로 22억 차익 5 이란 전쟁 덕에 건설사들 대박난다?… ‘장밋빛 전망 경계령’ 해당분야별 기사 더보기 1 대전 오월드 탈출 ‘늑구’, 8시간 대치 중 포획망 뚫고 달아났다 2 “10분 만에… 챗지피티 도움 끊자 성과 급락” 3 마스크 벗은 김건희… 재판부 “사유 없으면 못 써” 지적 4 청주 아파트 5층 창문 산산조각…가스통에 ‘성에’ 5 첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, 주한 미국 대사에 한국계 미셸 박 스틸 전 하원의원 지명 2 트럼프 “해상 봉쇄 시작…이란, 합의 원한다 연락” 이란 “새로운 교전 도입” 반발 3 드론·AI ‘딸각’ 버튼 한번에… 신기술로 게임 같은 전쟁 4 폭주하는 트럼프…교황 때리고 ‘셀프 신격화’ 이미지 게시 5 “예수님 행세로 신성모독”…트럼프, 뭇매에 SNS 글 삭제 해당분야별 기사 더보기 1 “17년 간절히 기다려… 왠지 보상받은 기분” 2 하지원 “매 작품 에너지 다 쏟아”…연기 30년, 늘 ‘클라이맥스’ 3 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 4 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위… ‘극한직업’ 넘었다 5 여자배구는 ‘실바 천하’ 해당분야별 기사 더보기 1 “생애말기 빠진 통합돌봄은 반쪽… 살던 곳서 존엄한 임종을” 2 “라이브 공연 현장감, AI는 재현 못하죠” 3 ‘소변 불안’ 150만 해방되게… 배뇨시간 알람 웨어러블 나온다 4 [특별기고] 간암 치료, 장기 생존 위한 선택지가 더 필요하다 5 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소 李대통령 “웬만한 사람 전과 있어…형사처벌 너무 남발” 소방관 순직 완도 창고 화재 실화 혐의 중국인 영장실질심사 ‘고학력 여성에 밀려났다’…일터에서 사라지는 2030 남성들 대전 오월드 탈출 ‘늑구’, 8시간 대치 중 포획망 뚫고 달아났다 李대통령 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수…판 엎으면 안돼” 영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’ 한동훈 부산북갑 출마 공식화에… 국힘 “연대 있을 수 없는 일” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요