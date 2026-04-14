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[포토] 유채꽃밭에 새겨진 기표 도장

입력:2026-04-14 18:54
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제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 시민들이 전남 나주 영산강체육공원에서 기표 도장 표시를 한 유채꽃밭을 거닐며 봄기운을 만끽하고 있다. 연합뉴스

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