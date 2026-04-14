국정조사 나온 쌍방울 전 부회장 “리호남 만나 70만달러 건넸다”
박상용 검사 또 선서 거부해 퇴장
불출석 김성태에 동행명령장 발부
김성태 전 쌍방울그룹 회장이 2019년 필리핀에서 북한 공작원 리호남을 만나 이재명 당시 경기지사의 방북 비용 명목으로 70만 달러를 건넸다고 쌍방울 전 직원이 국회 청문회에서 증언했다. 당시 리호남과 함께 찍은 사진을 검찰이 보관하고 있다고도 주장했다. 이는 당시 리호남이 필리핀에 없었다는 국가정보원 발표와 배치된다. 더불어민주당은 그간 국정원 발표를 근거로 대북송금 주장이 허위라고 주장해 왔다.
방용철 전 쌍방울 부회장은 14일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사’ 쌍방울 대북송금 사건 청문회에 증인으로 출석해 이같이 말했다. 서영교 특위 위원장이 ‘70만 달러를 리호남에게 준 것이냐’고 묻자 방 전 부회장은 “돈은 제가 직접 주지 않았고, 돈은 (김성태) 회장이 전달해 줬고, 회장이 있는 곳까지 (리호남을) 안내했다”고 답했다. 돈을 건넨 이유로는 “(경기지사의) 방북 대가”라며 “나머지는 김 전 회장 재판 등에서 자세히 설명하겠다”고 말했다. 방 전 부회장은 리호남과 접촉한 호텔 이름과 방 크기, 시간까지 거론했다.
이종석 국정원장은 지난 3일 리호남이 당시 필리핀에 오지 않았다는 내용의 국정원 특별감찰 결과를 발표했다. 앞서 해당 사건 항소심에서도 이화영 전 경기도 평화부지사 측은 ‘리호남이 필리핀에 없었다’고 주장했으나 재판부는 ‘리호남이 위장 신분을 이용하는 공작원임을 고려해야 한다’는 취지로 받아들이지 않았다.
이날 증인으로 출석한 이 전 부지사는 국민의힘 의원들과 언쟁을 벌였다. 신동욱 국민의힘 의원이 “이 전 부지사와 김 전 회장이 술 먹는 사진이 있다”고 하자 이 전 부지사는 “사진이 있으면 제 목을 걸겠다”며 큰소리쳤다. 실제로는 이 전 부지사와 김 전 회장, 안부수 아태평화교류협회장 등이 양주를 마시는 사진이 언론에 공개된 바 있다.
신 의원이 “이재명 대통령이 김 전 회장을 사면해주면 공범임을 인정하는 꼴”이라고 지적하자 이 전 부지사는 “분열적이고 야비한 말씀 하지 말라”고 쏘아붙였다. 대법원 유죄 판결이 확정됐다는 취지의 발언에는 “판결이 하나님 말씀이냐”며 “국가폭력에 의한 사법살인도 새로운 사실이 확인되면 재심이 이뤄진다”고 반박했다.
청문회 초반에는 박상용 검사가 증인선서를 거부해 퇴장당했다. 특위는 건강을 이유로 불출석한 김 전 회장에 대한 동행명령장도 발부했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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