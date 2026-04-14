“핵무기 군비 통제 질서 완전히 붕괴… 핵 전쟁 위험성 고조”

■ 틸먼 러프 교수는

2017년 노벨평화상을 받은 국제기구 핵무기폐지공동행동(ICAN)의 창립자. 세계적으로 가장 대표적인 반핵 분야의 실천적 학자로 평가된다. 2012년에는 노벨평화상을 받은 핵전쟁 방지 국제 의사회(IPPNW) 공동회장으로 취임했다. 러프 교수는 핵무기 폐지와 동남아시아 지역 예방접종 프로그램 확산의 공로를 인정받아 2012년 호주 훈장을 받기도 했다. 2019년에는 핵 비확산 및 군축에 기여한 공로로 호주 훈장 오피서(AO)를 수여받았다.

