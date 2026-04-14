잠룡 대거 출사표… 대선 전초전 같은 ‘6·3’
조국, 보수세 강한 평택을 출마선언
한동훈 부산북갑 이어 격전지 부상
여야 중량급 등판… 재보선 판 커져
6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 중량감 있는 정치인이 대거 출마하면서 차기 대권 구도를 가늠할 ‘미니 총선’급으로 확전하고 있다.
여야를 막론하고 뚜렷한 차기 대권 주자가 없는 상황에서 재보선으로 원내에 새롭게 진입하거나 광역자치단체장으로 선전한다면 대선 주자로 발돋움할 수 있다. 정치적 부침을 겪은 잠룡 간 생존을 건 승부가 대선 전초전으로 떠오른 이번 선거의 최대 관전 포인트로 떠올랐다.
대권 주자 선호도 상위권을 달리는 조국 조국혁신당 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 경기 평택을 재선거 출마를 공식 선언했다. 조 대표는 “평택을은 지난 19~21대 총선에서 국민의힘이 내리 승리한 곳으로 민주개혁 진영에는 험지 중 험지”라고 밝혔다. 출마설이 나왔던 전북 군산·김제·부안갑이나 경기 하남갑 대신 보수 강세 지역을 선택해 실리보다 명분을 택했음을 강조한 것이다.
조 대표가 보수세가 비교적 강한 평택을에서 배지를 달고 국회 재입성에 성공한다면 구속 이후 정계 복귀를 위한 정당성을 회복하고 대권 주자 입지도 다질 수 있다. 평택을에는 황교안 자유와혁신 대표, 김재연 진보당 대표 등이 출사표를 던져 보혁 인사가 맞붙는 다자 구도가 형성됐다.
국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 부산 북갑 출마를 공식화했다. 12·3 비상계엄 이후 당의 배제 조치로 정치적 타격을 입었던 한 전 대표는 이번 보선으로 원내 입성해 명예를 회복하겠다는 구상이다. 특히 당 지도부와의 갈등 속에서 제명된 뒤 처음 치르는 선거라는 점에서 당선 여부를 넘어 정치적 재기의 분수령으로 평가된다.
한 전 대표 측은 보수 정치의 핵심 기반인 영남에서 승리해 보수 재건 주자로서의 정당성을 유권자로부터 확인받겠다는 입장이다. 부산 북갑은 여야 간 경쟁에 더해 보수 진영 내부 주도권을 둘러싼 헤게모니 다툼까지 맞물린 격전지로 부상했다.
최대 승부처인 서울과 부산, 사상 최초 더불어민주당 소속 시장 탄생 가능성이 거론되는 대구 등 광역단체장 거물급 후보의 경쟁도 치열하다.
5선에 도전하는 오세훈 서울시장은 혁신형 선거대책위원회 조기 구성과 대규모 인적 쇄신을 요구하며 당 지원 없이 악전고투 중이다. 오 시장은 라디오 인터뷰에서 “장동혁 지도부와 디커플링(탈동조화)을 하는 과정을 거쳐 여기까지 왔다”며 “이번 선거에서 정권 견제의 최소한의 교두보가 확보돼야 한다”고 밝혔다. 당내 경선과 정원오 민주당 서울시장 후보와의 경쟁에서 승리하면 그는 중도보수 노선을 앞세운 독자적 정치 기반을 구축하게 된다.
수도권에서는 강성 개혁파를 등에 업은 추미애 민주당 의원이 헌정사상 첫 여성 광역단체장 타이틀에 도전한다. 김부겸 전 국무총리는 대구시장에 당선될 경우 단숨에 극적 서사를 갖춘 민주당 대선 후보로 자리매김할 수 있다. 김경수 전 경남지사도 이번 지선에서 명예 회복을 벼르고 있다.
김혜원 최수진 기자 kime@kmib.co.kr
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