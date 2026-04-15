“국제적 무질서 가속화… ‘더 위험한 세상’이 될 것”

국제정치학자 이안 브레머 유라시아그룹 회장이 15년 전 예견한 ‘G2’(주요 2개국) 체제가 해체되고 각국이 각자도생하는 ‘G0(제로)’ 시대가 올 것이란 전망이 현실로 다가오고 있다. 이미 미국은 ‘미국을 다시 위대하게’ 구호 아래 자국 우선주의 노선을 천명했다. 미국의 이익을 위해 군사력 투하도 불사하고 있다. 한때 글로벌 질서 유지자였던 미국의 도덕성과 권위는 땅에 떨어졌다.
국민일보는 지난달 31일 화상 인터뷰를 통해 브레머 회장과 러시아-우크라이나 전쟁, 미국-이란 전쟁 등으로 불안정해진 국제 정세에 대한 대화를 나눴다. 그는 앞으로 무질서가 더 가속화될 것이라고 예상하며 ‘더 위험한 세상’이 올 수도 있다고 경고했다. 다음은 일문일답.
-15년 전에 어떻게 이런 미래를 예상했나.
“기존의 규칙과 새 권력 구조 사이의 격차가 너무 커지면 지정학적 침체가 발생하고 분쟁이 생긴다. 나는 2011년에 그 불일치가 커지고 있다고 봤다. 소련이 붕괴하고 러시아는 제1세계 편입에 실패했다. 대신 중국이 세계 경제에 구조적으로 편입됐고, 실제 부유해졌다. 동시에 미국은 더 이상 세계적 리더십을 유지하기를 원하지 않았다. 결국 리더십 공백이 올 것이라고 생각했다.”
-사람들은 도널드 트럼프 미 대통령이 물러나면 국제 정세가 안정을 되찾을 것이라고 기대한다.
“사람들의 희망과 달리, 그가 사라져도 모든 게 정상으로 돌아가지 않을 것이다. G2에서 G0 체제로 변할 것이란 예고는 트럼프가 등장하기 전인 2011년부터 나왔다. 미국인들은 미국의 ‘세계 경찰’ 역할에 회의감을 느꼈다. 자유무역 체제와 국경 개방, 이민자 수용, 민주주의와 법치 수호 같은 가치도 인기를 잃었다. 점점 더 많은 미국인들이 ‘미국이 그동안 보여준 리더십은 내게 도움되지 않는다’고 말하고 있다. 트럼프는 글로벌 질서 붕괴의 원인이 아닌 결과이며, 가속 페달일 뿐이다.”
-리더십이 바뀌어도 미국의 군사적 행동이 지속될까.
“누가 집권하든, ‘미국이 우크라이나를 위해 비용을 지불하지 말아야 한다’는 식의 여론 압박은 계속될 것이다. ‘유럽과 아시아 동맹국들이 스스로의 안보에 대해 더 많은 책임을 져야 한다’는 요구 역시 이어질 것이다. 미국이 자유 무역을 장려하는 모습도, 국경을 다시 개방하는 모습도 이제는 볼 수 없는 미래다.”
-트럼프 개인 영향은 없는가.
“구조적 문제와 더불어 트럼프 개인 특성에 기인한 것들도 있다. 트럼프는 다른 대통령이었다면 내리지 않았을 판단을 자주 한다. 그린란드를 차지하려는 시도가 대표적이다. 전쟁을 통해 이란 수뇌부를 제거한다는 작전 역시 마찬가지다. 과거에도 이란의 군사력을 약화하려는 시도는 지속적으로 있었다. 하지만 과거 대통령들은 지상군을 투입하지도 않았고, 막대한 비용을 쓰지도 않았다. 그럼에도 트럼프는 이 결정이 뭘 위한 것인지 설명하지 않고 있다. 트럼프 특유의 방식인데 적절하지 않다.”
-유엔은 제 역할을 하고 있는가.
“유엔의 구성원들은 그 누구보다 많은 일을 한다. 80억 인류의 안녕을 위한 그들의 노력은 필수적이다. 하지만 유엔 안전보장이사회는 그냥 없애버리고 다시 시작하는 것이 나을 정도다. 서로의 의견에 동의하지 않으면서 거부권을 가진 5개 나라가 상임이사국으로 있는 한 안보리는 아무것도 성취할 수 없다. 세계의 세력 균형이 변했음에도 이사회 구성은 하나도 달라진 게 없다.”
-중국이 군사적 행동에 나설 가능성도 제기된다.
“중국에 민주적 선거가 없다는 것은 우리에게 참 다행스러운 일이다. 만약 시진핑 국가주석이 트럼프처럼 11월 중간선거를 앞두고 있다면 어떻겠는가. 경제가 침체되고 유가가 치솟고 국민들이 화가 난 상태여서, 지지율이 떨어지고 공산당이 의석을 잃을 위기라면 어떻겠는가. 유럽이 자국 문제에 정신이 팔려 있고 미국이 이란에 발이 묶인다면 중국은 대만을 침공할 수도 있었을 것이다. 하지만 중국에는 선거가 없기에 공산당은 전쟁을 벌이는 대신 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너이자 초강대국으로서의 지위를 쌓으려 하고 있다.”
-유럽·일본도 군사력 확장에 나서는 등 국제적 긴장감이 고조되고 있다.
“모든 국가는 과거 시스템에 의존하지 않고 스스로를 방어해야 할 필요성을 느끼며 군비 지출을 확대하고 있다. 이미 세계는 이란이 핵무기 보유국이 아니었기에 공격받았다고 생각하고 있다. 아랍에미리트(UAE)도, 터키도 핵무기를 원할 수 있다. 일본과 한국 내에서도 꾸준히 핵무장 필요성이 언급되고 있다. 지정학적 침체기에는 동맹이 덜 안정적이게 된다. 더 많은 국가가 핵 개발에 나서는 것을 보게 될 것이다. 지정학적으로 더 위험한 세상이 오고 있다.”
-다시 국제질서가 바로 서면서 군사적 충돌을 억제할 가능성은 없는가.
“G0는 가속화할 것이다. 이를 막을 방법은 세 가지뿐이다. 첫째는 기존 제도를 개편해 세력 균형에 최적화하는 것이다. 둘째는 새로운 세력 균형을 반영한 신규 제도를 설계하는 것이고, 셋째는 전쟁을 치르는 것이다. 이 세 가지 선택지는 현재 동시다발적으로 일어나고 있다. 세계 곳곳에서는 미국에 대한 신뢰가 붕괴하며 새로운 관계가 형성되고 있다. 유럽은 메르코수르(Mercosur·남미공동시장)와 협정을 맺었고, 인도는 전 세계 국가와 직접 접촉하고 나섰다. 다만 국지적 수준이 아닌, G2 같은 글로벌·거시적 차원에서의 구조적 질서 회복책은 아직 관찰되지 않고 있다.”
■ 이안 브레머 회장은
1998년 세계적인 정치 위험 분석 업체 유라시아그룹을 설립한 정치·외교 전문가. 국제 정치 리스크 분석가이자 지정학자로 통한다. 2012년 펴낸 ‘각자도생의 세계: G0 세계의 승자와 패자’(Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World)는 그의 대표작으로 꼽힌다. 2017년에는 온라인 매체 ‘GZERO 미디어’를 창간하고 국제 정세에 관한 뉴스를 보도하고 있다. 뉴욕대를 거쳐 현재 컬럼비아대 국제공공정책대학원 교수로 재직 중이다.
1998년 세계적인 정치 위험 분석 업체 유라시아그룹을 설립한 정치·외교 전문가. 국제 정치 리스크 분석가이자 지정학자로 통한다. 2012년 펴낸 ‘각자도생의 세계: G0 세계의 승자와 패자’(Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World)는 그의 대표작으로 꼽힌다. 2017년에는 온라인 매체 ‘GZERO 미디어’를 창간하고 국제 정세에 관한 뉴스를 보도하고 있다. 뉴욕대를 거쳐 현재 컬럼비아대 국제공공정책대학원 교수로 재직 중이다.
이슈탐사팀=김지훈 이강민 김판 기자 germany@kmib.co.kr
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