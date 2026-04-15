“국제적 무질서 가속화… ‘더 위험한 세상’이 될 것”

■ 이안 브레머 회장은

1998년 세계적인 정치 위험 분석 업체 유라시아그룹을 설립한 정치·외교 전문가. 국제 정치 리스크 분석가이자 지정학자로 통한다. 2012년 펴낸 ‘각자도생의 세계: G0 세계의 승자와 패자’(Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World)는 그의 대표작으로 꼽힌다. 2017년에는 온라인 매체 ‘GZERO 미디어’를 창간하고 국제 정세에 관한 뉴스를 보도하고 있다. 뉴욕대를 거쳐 현재 컬럼비아대 국제공공정책대학원 교수로 재직 중이다.

