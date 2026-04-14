“부산 무공천, 한동훈 연대하자”… 野의원 분분… 지도부는 부정적
김도읍 “범보수 양자후보 땐 난관”
현재로선 실현 가능성 높지 않아
한동훈 전 대표의 무소속 출마가 공식화된 부산 북갑 보궐선거에서 국민의힘이 ‘무공천’으로 연대하자는 목소리가 커지고 있다. 다만 지도부는 부정적 견해고, 부산 의원 사이에서도 의견이 갈리며 실현 가능성은 현재로선 높지 않다는 평가다.
부산 강서구의 김도읍 국민의힘 의원은 14일 기자회견에서 장동혁 지도부에 부산 북갑 무공천을 공식 건의했다. 김 의원은 “범보수 진영은 양자후보, 더불어민주당에선 단일후보가 나가면 선거가 어렵지 않겠느냐”며 “그런 어려움이 누구라도 예상되는데 지도부는 무조건 공천하겠다고 하면 선거 결과는 누가 책임지겠는가”라고 말했다. 이어 “3자 구도는 부산시장 선거에도 부정적 영향을 미칠 것”이라며 “민주당이 쉽게 승리할 구도를 만들기보다는 후보를 내지 않고 범보수 세력인 한 전 대표가 선거에 임하는 것도 방법이지 않겠느냐는 차원의 제안”이라고 설명했다.
4선 중진인 김 의원은 부산에서 5선을 지낸 서병수 전 의원과 이런 인식을 공유하고 함께 행동에 나선 것으로 파악됐다. 서 전 의원은 통화에서 “저와 김 의원은 부산 선거를 굉장히 걱정하고 있다”며 “보수 진영이 참패한 2018년 지방선거와 상황이 비슷하게 흐르고 있다. 그냥 둬선 안 된다는 생각을 나눴다”고 말했다. 이어 “다 같이 죽을 짓을 왜 하느냐는 차원에서, 전체 부산 선거를 위해 나선 것”이라고 말했다.
그러나 부산 지역 17명 의원 사이에서는 의견이 첨예하게 갈린다. 지도부 역시 “무공천 고려는 전혀 하고 있지 않다”는 입장이다. 한 부산 의원은 통화에서 “한 전 대표가 부산과 연관 있는 인물도 아니고, 지역을 위해 일하러 온 것도 아닌 상황에서 부산을 이용하는 것으로밖에 비치지 않는다”며 “국민의힘 후보가 결정되면 한 전 대표 당선 가능성은 굉장히 낮아질 것”이라고 말했다. 또 다른 부산 의원은 “한 전 대표 출마가 부산 선거판에 긍정적 효과를 줄 것으로 본다”면서도 “부산 의원들 생각이 다 달라 한목소리로 정리하기는 쉽지 않다”고 말했다.
국민의힘 소속으로 북갑 출마를 준비 중인 박민식 전 국가보훈부 장관은 “단일화니 3자 구도니, 제 머릿속엔 없다. 주민만 보고 끝까지 뛸 것”이라고 말했다. 당내에선 하태경 전 의원의 북갑 차출설도 거론된다. 반면 한 전 대표는 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 직접 방문해 전입신고를 마쳤다. 이철우 경북지사는 김재원 최고위원을 꺾고 3선 도전에 나서게 됐다.
이형민 정우진 기자 gilels@kmib.co.kr
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