李 “종전 낙관 어렵다… 고유가 상수 비상대응”

李 “종전 낙관 어렵다… 고유가 상수 비상대응”
대체 공급망·脫플라스틱 최우선
“석유 최고가 역설,일리있는 지적”
이재명 대통령이 미국과 이란의 종전 협상과 관련해 “상황을 낙관하기 어렵다”면서 대체 공급망 개척과 산업구조 개혁, 탈플라스틱 경제 실현을 국가 최우선 핵심전략 프로젝트로 추진하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 14일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “지난 주말 진행된 중동전쟁 종전 협상이 합의점을 제대로 못 찾는 것 같다”며 “호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 갈등이 고조되고 있어 상황을 낙관하기 쉽지 않다”고 전망했다. 이어 “당분간은 글로벌 에너지, 원자재 공급망의 어려움, 그리고 고유가가 계속될 것”이라며 “이를 상수로 두고 현재 비상대응체제를 더욱 확고히 다져 나가야겠다”고 관계부처에 주문했다. 이 대통령은 “이번 전쟁 과정에서 확인된 우리 경제·산업 구조의 취약점을 개선하는 노력도 박차를 가해야겠다”면서 국가 최우선 핵심전략 프로젝트 추진을 지시했다.
석유 최고가격제 시행 이후 국내 석유 소비량이 되레 증가한 현상과 관련해선 에너지 절감 노력을 국민에게 거듭 호소했다. 이 대통령은 “석유 최고가격제를 시행하다 보니 전 세계에서 가장 유류값이 싼 나라가 됐지만 소비를 절감해야 할 때 가격을 내리는 게 잘한 일이냐는 반론이 있고, 일리 있는 지적”이라면서 “(국민께서) 최대한 유류 사용 절감을 노력해 주시면 좋겠다”고 말했다.
최근 국회를 통과한 이른바 ‘전쟁 추경(추가경정예산안)’의 신속한 집행도 거듭 주문했다. 이 대통령은 “전쟁 추경이 확정됐는데, 발 빠른 민생 현장 투입이 시급하겠다”면서 “오는 27일부터 고유가 피해지원금이 지급되기 시작하는데, 지난해 민생회복소비쿠폰 지급 당시 일부 지방정부에서 발생했던 비인권적인 행태가 혹여라도 반복되지 않게 각별하게 유념해 주면 좋겠다”고 말했다. 일부 지자체가 소득 수준에 따라 선불카드 색상을 달리하거나 지급 금액을 카드 외부에 표기하면서 발생한 논란을 지적한 것으로 해석된다.
조현 외교부 장관은 공급망 확보와 관련해 “강훈식 대통령 비서실장이 특사로 중동에 파견돼 있지만 외교부도 알제리와 리비아에 실장급 직원을 파견했고, 콩고공화국에는 외교장관 특사를 파견하고자 한다”고 보고했다. 조 장관은 이란에 파견된 정병하 외교부 장관 특사의 활동 상황과 관련해 “이란 측 고위 인사들과의 접촉을 통해 중동 정세에 대한 의견을 교환했다”며 “우리 국민과 선박, 선원의 안전, 모든 선박의 통항 문제 등을 협의하고 있다”고 말했다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
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