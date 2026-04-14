20년 동결에 5년 역제안… 우라늄 농축 중단이 결렬 쟁점

美·이란 1차협상 80%까지 진척

수용하면 제재 완화 보상 준비

트럼프, 종전 전과로 핵 해결 꼽아

재협상도 농축 중단이 최대 뇌관

미국 뉴욕 3번가의 척 슈머 민주당 상원 원내대표 사무실 앞에서 13일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부의 대(對)이란 전쟁과 이민세관단속국(ICE)의 불법체류자 체포에 반대하는 시위 참가자가 경찰에 연행되고 있다. ‘평화를 위한 유대인의 목소리’를 포함한 반전단체들이 참가한 이날 시위에선 90여명이 체포됐다. AFP연합뉴스

미국과 이란은 오는 21일(현지시간)까지 1주일 앞으로 다가온 ‘2주 휴전’ 만료 전에 협상을 재개하면 우라늄 농축 중단 기간을 놓고 또 한번 팽팽한 줄다리기를 벌일 것으로 보인다. 대(對)이란 전쟁의 퇴로를 찾지 못한 도널드 트럼프 미국 대통령이 우라늄에 대한 이란의 양보를 종전의 전과로 삼을 가능성이 크기 때문이다. 양국이 첫 대면 협상에서 상당 부분 의견 접근을 이뤘다가 결렬된 것으로 알려진 만큼 물밑 접촉이 재협상으로 이어질지 주목된다.



파키스탄 수도 이슬라마바드에서 지난 11일 오후부터 이튿날 새벽까지 21시간 동안 진행된 첫 대면 협상의 최대 쟁점은 단연 이란의 우라늄 농축 기간과 비축분 인도 문제였다. 월스트리트저널(WSJ)은 14일 소식통을 인용해 “미국이 협상장에서 이란에 향후 20년간 우라늄 농축 중단에 합의하도록 요구했다. 이 제안에는 대이란 제재 완화가 (보상안으로) 따라올 예정이었다”며 “이는 이란 핵 프로그램과 관련한 미국의 앞선 요구사항들보다 완화된 것”이라고 전했다.



하지만 이란은 농축 중단 기간을 20년보다 대폭 줄인 ‘수년’으로 역제안했으며 고농축 우라늄 비축분을 국외로 이전하라는 요구도 거부했다고 WSJ는 덧붙였다. 트럼프 행정부는 이란이 핵무기로 전용할 수 있는 순도 60%의 고농축 우라늄 440㎏을 비축한 것으로 보고 미국에 인도하라고 요구해 왔다. CNN은 “이란이 우라늄 농축 중단 기간을 최대 5년으로 역제안했으며 트럼프 행정부는 이를 받아들이지 않았다”고 보도했다.



로이터통신은 협상 내용에 정통한 11명의 소식통을 인용해 “미국과 이란이 합의에 매우 근접했으며 80% 수준의 진척을 이뤘지만 결국 협상장에서 즉시 해결할 수 없는 안건들에 부딪혔다”고 전했다. 한 로이터 소식통은 “미국의 핵심 목표가 이란의 핵무기 보유 금지라는 사실을 이란 측이 이해하지 못했다”고 주장했다.



결국 미국과 이란이 2차 협상을 성사시키기 위해서는 우라늄 농축 기간 등에서 의견 접근을 어느 정도 이뤄야 할 것으로 전망된다. 더욱이 이란 내 잔존 우라늄은 이스라엘의 독단적인 군사행동을 불러올 잠재적 위험 요인으로 평가된다. 미국 핵무기 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소(ISIS) 소장은 최근 미국 ABC방송에 “전쟁이 끝나도 이란의 핵 문제가 해결되지 않으면 6~12개월 안에 새로운 전쟁이 시작될 것”이라며 “이스라엘이 이란의 핵무기 개발 정황을 포착하면 새로운 공격에 나설 수 있다”고 말했다.



첫 대면 협상에서 미국 대표단을 이끈 J D 밴스 부통령은 이날 폭스뉴스에 “우리는 많은 것을 제안했다. 이제 공은 이란 측에 있다”며 “앞으로 추가 대화 및 합의 도달 여부는 모두 이란에 달렸다”고 말했다.



다만 미국이 우라늄 농축 중단을 일정한 시한까지만 제한하는 ‘일몰 조항’을 제안한 점은 2015년 버락 오바마 행정부에서 이란과 체결한 핵 합의의 틀을 벗어나지 못했다는 지적을 받고 있다. WSJ는 “20년 뒤에는 이란에 우라늄 농축을 원하는 만큼 허용하겠다는 것인지에 대한 의문이 남아 있다”고 짚었다. 트럼프 대통령은 집권 1기인 2018년 핵 합의를 일방적으로 탈퇴하면서 2030년 이후 농축 제한을 해제하는 일몰 조항을 문제삼은 바 있다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2934 응원 하기 Boom de yada 미국과 이란은 오는 21일(현지시간)까지 1주일 앞으로 다가온 ‘2주 휴전’ 만료 전에 협상을 재개하면 우라늄 농축 중단 기간을 놓고 또 한번 팽팽한 줄다리기를 벌일 것으로 보인다. 대(對)이란 전쟁의 퇴로를 찾지 못한 도널드 트럼프 미국 대통령이 우라늄에 대한 이란의 양보를 종전의 전과로 삼을 가능성이 크기 때문이다. 양국이 첫 대면 협상에서 상당 부분 의견 접근을 이뤘다가 결렬된 것으로 알려진 만큼 물밑 접촉이 재협상으로 이어질지 주목된다.파키스탄 수도 이슬라마바드에서 지난 11일 오후부터 이튿날 새벽까지 21시간 동안 진행된 첫 대면 협상의 최대 쟁점은 단연 이란의 우라늄 농축 기간과 비축분 인도 문제였다. 월스트리트저널(WSJ)은 14일 소식통을 인용해 “미국이 협상장에서 이란에 향후 20년간 우라늄 농축 중단에 합의하도록 요구했다. 이 제안에는 대이란 제재 완화가 (보상안으로) 따라올 예정이었다”며 “이는 이란 핵 프로그램과 관련한 미국의 앞선 요구사항들보다 완화된 것”이라고 전했다.하지만 이란은 농축 중단 기간을 20년보다 대폭 줄인 ‘수년’으로 역제안했으며 고농축 우라늄 비축분을 국외로 이전하라는 요구도 거부했다고 WSJ는 덧붙였다. 트럼프 행정부는 이란이 핵무기로 전용할 수 있는 순도 60%의 고농축 우라늄 440㎏을 비축한 것으로 보고 미국에 인도하라고 요구해 왔다. CNN은 “이란이 우라늄 농축 중단 기간을 최대 5년으로 역제안했으며 트럼프 행정부는 이를 받아들이지 않았다”고 보도했다.로이터통신은 협상 내용에 정통한 11명의 소식통을 인용해 “미국과 이란이 합의에 매우 근접했으며 80% 수준의 진척을 이뤘지만 결국 협상장에서 즉시 해결할 수 없는 안건들에 부딪혔다”고 전했다. 한 로이터 소식통은 “미국의 핵심 목표가 이란의 핵무기 보유 금지라는 사실을 이란 측이 이해하지 못했다”고 주장했다.결국 미국과 이란이 2차 협상을 성사시키기 위해서는 우라늄 농축 기간 등에서 의견 접근을 어느 정도 이뤄야 할 것으로 전망된다. 더욱이 이란 내 잔존 우라늄은 이스라엘의 독단적인 군사행동을 불러올 잠재적 위험 요인으로 평가된다. 미국 핵무기 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소(ISIS) 소장은 최근 미국 ABC방송에 “전쟁이 끝나도 이란의 핵 문제가 해결되지 않으면 6~12개월 안에 새로운 전쟁이 시작될 것”이라며 “이스라엘이 이란의 핵무기 개발 정황을 포착하면 새로운 공격에 나설 수 있다”고 말했다.첫 대면 협상에서 미국 대표단을 이끈 J D 밴스 부통령은 이날 폭스뉴스에 “우리는 많은 것을 제안했다. 이제 공은 이란 측에 있다”며 “앞으로 추가 대화 및 합의 도달 여부는 모두 이란에 달렸다”고 말했다.다만 미국이 우라늄 농축 중단을 일정한 시한까지만 제한하는 ‘일몰 조항’을 제안한 점은 2015년 버락 오바마 행정부에서 이란과 체결한 핵 합의의 틀을 벗어나지 못했다는 지적을 받고 있다. WSJ는 “20년 뒤에는 이란에 우라늄 농축을 원하는 만큼 허용하겠다는 것인지에 대한 의문이 남아 있다”고 짚었다. 트럼프 대통령은 집권 1기인 2018년 핵 합의를 일방적으로 탈퇴하면서 2030년 이후 농축 제한을 해제하는 일몰 조항을 문제삼은 바 있다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지