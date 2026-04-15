주말·공휴일 낮 시간대 전기차 충전요금 깎아준다

18일부터 공공·자가 충전기 대상

산업용 요금도 한낮 동안 낮추기로

재생에너지 남는 발전량 활용 취지



오는 18일부터 주말과 공휴일 낮 시간대 전기차 충전 요금이 최대 15% 할인된다. 낮 시간대 요금은 낮추고 저녁 시간대는 높이는 산업용 전기요금 개편안도 이번 달 16일부터 시행에 들어간다.



기후에너지환경부와 한국전력공사는 계절·시간대별(계시별) 전기요금 개편에 따른 전기차 충전 전력요금 주말 할인을 18일부터 적용한다고 14일 밝혔다. 이에 따라 봄(3~5월)과 가을(9~10월) 주말·공휴일 오전 11시부터 오후 2시 사이 전기차를 충전하면 전력량 요금이 50% 할인된다. 전체 충전요금에서 전력량 요금이 차지하는 비중이 약 35%인 점을 감안하면 실제 소비자가 체감하는 할인 폭은 12~15% 수준이 될 것으로 보인다.



전력량 요금 할인은 주택·회사 등에 설치된 ‘자가소비용 충전소’ 9만4000여곳과 기후부·한전이 운영하는 ‘공공 급속 충전기’ 1만3000여곳에 적용된다. 자가소비용 충전기의 전력량 요금은 킬로와트시(㎾h)당 최대 48.6원 낮아진다. 공공 급속 충전기는 토요일 48.6원, 일요일·공휴일 42.7원 할인이 적용된다. 기후부 관계자는 “일부 민간 충전 사업자도 충전요금 주말 할인 정책에 동참할 예정”이라고 덧붙였다.



정부는 이번 조치가 에너지 소비를 무작정 늘리기 위한 것은 아니라고 선을 그었다. 봄과 가을에는 재생에너지 발전량이 남아 출력 제어가 이뤄지는 경우가 적지 않은 만큼, 전기차 충전을 통해 남는 전력을 흡수하고 화석연료 발전을 줄이겠다는 취지라는 것이다. 기후부 관계자는 “남는 전기를 효과적으로 활용해 다른 연료를 사용한 발전량을 줄이는 것이 정책 목표”라고 말했다.



정부는 국가 전력 소비의 약 46%를 차지하는 산업용(을) 전기요금도 차등화할 방침이다. 16일부터 밤 시간대 요금은 ㎾h당 5.1원 오른다. 반면 낮 시간대 요금은 여름(6~8월)과 겨울(11~2월)에는 ㎾h당 16.9원, 봄(3~5월)과 가을(9~10월)에는 13.2원씩 낮아진다. 여기에 봄·가을 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시까지는 전력량 요금이 50% 할인된다.



기후부는 요금제 개편에 따른 평균 요금 인하 효과가 ㎾h당 1.7원 수준이라고 설명했다. 24시간 공정을 돌리는 대기업보다는 조업 시간을 비교적 유연하게 조정할 수 있는 중소기업의 할인 효과가 더 클 것이라는 게 정부 판단이다.



조업 시간 조정 등을 이유로 계시별 요금제 적용 유예를 신청한 사업장은 514곳(전체 적용 사업장의 1.3%)으로 집계됐다. 유예 신청 업종은 식료품, 1차 금속, 비금속광물 순으로 많았다. 신청 기업은 오는 9월까지 기존 요금 체계가 적용된다.



기후부는 향후 주택용 전기요금도 계시별 요금제를 선택할 수 있도록 한다는 방침이다. 현재 주택용은 사용량에 따라 요율과 기본요금이 늘어나는 누진제 방식이다. 기후부는 “주택용도 계시별 요금제를 활용할 기회를 늘려나갈 방침”이라고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오는 18일부터 주말과 공휴일 낮 시간대 전기차 충전 요금이 최대 15% 할인된다. 낮 시간대 요금은 낮추고 저녁 시간대는 높이는 산업용 전기요금 개편안도 이번 달 16일부터 시행에 들어간다.기후에너지환경부와 한국전력공사는 계절·시간대별(계시별) 전기요금 개편에 따른 전기차 충전 전력요금 주말 할인을 18일부터 적용한다고 14일 밝혔다. 이에 따라 봄(3~5월)과 가을(9~10월) 주말·공휴일 오전 11시부터 오후 2시 사이 전기차를 충전하면 전력량 요금이 50% 할인된다. 전체 충전요금에서 전력량 요금이 차지하는 비중이 약 35%인 점을 감안하면 실제 소비자가 체감하는 할인 폭은 12~15% 수준이 될 것으로 보인다.전력량 요금 할인은 주택·회사 등에 설치된 ‘자가소비용 충전소’ 9만4000여곳과 기후부·한전이 운영하는 ‘공공 급속 충전기’ 1만3000여곳에 적용된다. 자가소비용 충전기의 전력량 요금은 킬로와트시(㎾h)당 최대 48.6원 낮아진다. 공공 급속 충전기는 토요일 48.6원, 일요일·공휴일 42.7원 할인이 적용된다. 기후부 관계자는 “일부 민간 충전 사업자도 충전요금 주말 할인 정책에 동참할 예정”이라고 덧붙였다.정부는 이번 조치가 에너지 소비를 무작정 늘리기 위한 것은 아니라고 선을 그었다. 봄과 가을에는 재생에너지 발전량이 남아 출력 제어가 이뤄지는 경우가 적지 않은 만큼, 전기차 충전을 통해 남는 전력을 흡수하고 화석연료 발전을 줄이겠다는 취지라는 것이다. 기후부 관계자는 “남는 전기를 효과적으로 활용해 다른 연료를 사용한 발전량을 줄이는 것이 정책 목표”라고 말했다.정부는 국가 전력 소비의 약 46%를 차지하는 산업용(을) 전기요금도 차등화할 방침이다. 16일부터 밤 시간대 요금은 ㎾h당 5.1원 오른다. 반면 낮 시간대 요금은 여름(6~8월)과 겨울(11~2월)에는 ㎾h당 16.9원, 봄(3~5월)과 가을(9~10월)에는 13.2원씩 낮아진다. 여기에 봄·가을 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시까지는 전력량 요금이 50% 할인된다.기후부는 요금제 개편에 따른 평균 요금 인하 효과가 ㎾h당 1.7원 수준이라고 설명했다. 24시간 공정을 돌리는 대기업보다는 조업 시간을 비교적 유연하게 조정할 수 있는 중소기업의 할인 효과가 더 클 것이라는 게 정부 판단이다.조업 시간 조정 등을 이유로 계시별 요금제 적용 유예를 신청한 사업장은 514곳(전체 적용 사업장의 1.3%)으로 집계됐다. 유예 신청 업종은 식료품, 1차 금속, 비금속광물 순으로 많았다. 신청 기업은 오는 9월까지 기존 요금 체계가 적용된다.기후부는 향후 주택용 전기요금도 계시별 요금제를 선택할 수 있도록 한다는 방침이다. 현재 주택용은 사용량에 따라 요율과 기본요금이 늘어나는 누진제 방식이다. 기후부는 “주택용도 계시별 요금제를 활용할 기회를 늘려나갈 방침”이라고 했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지