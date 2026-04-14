산업부, 대체원유 1억1800만 배럴 확보 ‘숨통’
산유국서 韓 비축기지 활용 문의
에틸렌 등 곧 긴급수급조정 조치
정부가 4~5월 국내에 공급할 1억1800만 배럴 규모의 대체 원유를 확보했다. 중동전쟁으로 원유 공급망 불안이 커진 상황에서 국내 수급에 일단 숨통이 트이게 됐다. 한국 석유 비축기지에 대한 중동 산유국들의 관심도 함께 높아지고 있다. 호르무즈 해협 통제로 수출길이 막히자 자국 생산 물량을 일시 보관할 중간기지의 필요성이 커졌기 때문이다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 14일 정부세종청사 브리핑에서 “대체 물량으로 이달 4600만 배럴, 다음 달 7200만 배럴을 확보했다”며 “계약 이후 실제 국내 반입 시점을 기준으로 6월 도입 물량도 추가 확보하기 위해 노력 중”이라고 밝혔다. 확보한 물량은 사우디아라비아, 미국, 아랍에미리트(UAE) 등 17개국에서 들여올 예정이다.
정부는 비축 확대에도 속도를 내기로 했다. 추가경정예산을 통해 확보한 1554억원을 투입해 비축유 104만 배럴을 추가 구매할 방침이다. 중동 국가들의 한국 비축기지 이용 수요가 늘어나는 만큼 비축시설 보수와 확충도 함께 추진한다. 양 실장은 “호르무즈 해협이 막히면 중동 국가들도 타격이 크다”며 “한국 석유 비축기지를 사용하고 싶어 하는 나라들이 협의를 요청하고 있다”고 말했다. 현재 한국과 국제공동비축사업 계약을 맺은 UAE 아부다비국영석유회사(ADNOC) 외에도 다른 중동 산유국이 한국 측에 접촉해 온 것으로 전해졌다.
정부는 석유화학 원료 수급 관리도 강화하기로 했다. 양 실장은 “에틸렌·프로필렌·부타디엔 등 기초유분에 대해 이번주 중 매점매석 금지와 긴급수급조정 조치를 내릴 것”이라고 밝혔다. 이 조치는 생산·출하·유통 전반에 대한 정부의 조정명령 수준이 될 것으로 보인다.
규제 완화와 재정 지원도 이뤄진다. 이형일 재정경제부 1차관은 이날 국무회의에서 “원자재 가격 상승에 따른 공공계약 단가 조정 건의가 있어 계약금액 조정 제한기간(계약일로부터 90일)을 완화했다”고 밝혔다. 정부는 또 원유 수입 정유사의 관세·부가가치세 납부를 최대 9개월까지 유예하기로 했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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